ROUNDUP: Slowenen wählen neues Staatsoberhaupt - Knapper Ausgang möglich

LJUBLJANA (dpa-AFX) - Das Euro- und Schengenland Slowenien hat einen neuen Staatspräsidenten gewählt.



Weil im ersten Wahlgang vor drei Wochen niemand die absolute Mehrheit geschafft hatte, sollten rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte am Sonntag über die beiden Bestplatzierten abstimmen. Das amtierende Staatsoberhaupt Borut Pahor (54) hatte lange als klarer Favorit gegolten.

Doch in den letzten Wochen holte sein Herausforderer, der Bürgermeister der Kleinstadt Kamnik, Marjan Sarec (39) dramatisch auf. Daher könnte es am Ende doch zu einem knappen Ausgang kommen. In der ersten Wahlrunde hatte Pahor 47 Prozent der Stimmen geholt, Sarec war mit 25 Prozent auf dem zweiten Platz gelandet.

Die heimischen Medien hatten den Zweikampf zu einer Auseinandersetzung zwischen dem langjährigen Politprofi Pahor und dem Neuling Sarec stilisiert. Pahor war schon zuvor Regierungs- und Parlamentschef gewesen, der Schauspieler und Komiker Sarec war erst vor sieben Jahren in die Politik gewechselt. Die Wahlbeteiligung lag noch unter der des ersten Wahlgangs, als mit 44 Prozent ein Negativrekord verzeichnet wurde./ey/DP/he