ROUNDUP: Slowake Sefcovic will 2019 EU-Kommissionspräsident werden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der slowakische Sozialdemokrat Maros Sefcovic will 2019 neuer EU-Kommissionspräsident werden - und macht damit dem CSU-Politiker Manfred Weber Konkurrenz.



Sefcovic, derzeit Kommissionsvizepräsident, bewarb sich am Montag offiziell um die Spitzenkandidatur seiner Parteienfamilie, so wie es Weber vor zwei Wochen für die Europäische Volkspartei getan hatte. In beiden großen Lagern ist nun das Rennen um die Spitzenkandidatur für die Europawahl 2019 eröffnet. Entschieden ist aber noch nichts.

Wer als Spitzenkandidat einer der großen Parteien das beste Wahlergebnis einfährt, hat Chancen auf das Amt des mächtigen Kommissionspräsidenten. Amtsinhaber Jean-Claude Juncker tritt 2019 ab. Sozial- wie auch Christdemokraten bestimmen aber erst im Spätherbst, wer sie in den schwierigen Wahlkampf führen soll. Auf beiden Seiten werden weitere Bewerbungen erwartet. Weber gilt in der EVP als aussichtsreich, während Sefcovic eher Außenseiterchancen zu haben scheint.

"Ich will ein Gefühl der Stabilität und Sicherheit sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit zu unserem gemeinsamen europäischen Projekt stärken", sagte Sefcovic in seiner Bewerbungsrede am Montag. Als Sozialdemokrat wolle er die Spaltung zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen Ost und West überwinden und Brücken bauen. Dabei setze er auf eine starke Industriepolitik und innovative Forschung, um moderne Unternehmen und gute Jobs zu erhalten.

Gleichzeitig müsse die EU starke Anwältin für Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Fairness bleiben. "Alles in allem sehe ich unser Europa als zuversichtlich und stolz, intelligent und grün, sozial gerecht und solidarisch", sagte Sefcovic.

Sefcovic ist als Vizepräsident der EU-Kommission derzeit vor allem für Energiethemen zuständig. Der 52-Jährige ist bereits seit 2009 Mitglied der Kommission. Davor war der Vater dreier Kinder unter anderem EU-Botschafter der Slowakei in Brüssel sowie Botschafter in Israel.

Bei den Sozialdemokraten werden mehrere mögliche weitere Bewerber gehandelt: die derzeitige Außenbeauftragte Federica Mogherini, der Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sowie Kommissar Pierre Moscovici. Die Bewerbungsfrist läuft bis 18. Oktober.

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Udo Bullmann, wollte Sefcovics Bewerbung nicht kommentieren. Man habe ein geregeltes Verfahren und warte zunächst das Gesamtbild ab, sagte Bullmann der Deutschen Presse-Agentur. Auch andere Sozialdemokraten hielten sich mit Äußerungen zurück./vsr/DP/nas