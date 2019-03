ROUNDUP: Siltronic hebt Dividende stärker als erwartet an - Aktie zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic hebt nach einem starken Geschäftsjahr 2018 die Dividende unerwartet kräftig an.



Nachdem das Münchener Unternehmen im Februar die Anleger noch mit einem schwachen Ausblick auf dem falschen Fuß erwischt hatte, zeigten sich die Investoren durch die überraschend hohen Ausschüttung am Dienstag versöhnt. In den ersten Handelsminuten zog der Aktienkurs um bis zu drei Prozent auf 90,98 Euro an. Das im MDax notierte Papier setzte damit die seit Anfang 2019 laufende Erholung fort.

Wegen der guten Entwicklung kündigte das Unternehmen, an dem Wacker Chemie noch knapp 31 Prozent hält, eine Verdopplung der Gewinnbeteiligung auf 5 Euro an. Dies soll auf der Hauptversammlung am 7. Mai beschlossen werden. Damit fällt die Ausschüttung höher als erwartet aus. Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,80 Euro gerechnet. Auch beim Gewinn überraschte Siltronic positiv: Er zog im vergangenen Jahr um 108 Prozent auf knapp 401 Millionen Euro an.

Die Erlöse stiegen im Gesamtjahr um rund 24 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Siltronic-Chef Christoph von Plotho verwies auf eine hohe Nachfrage nach Wafern, die zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise geführt habe. Positiv wirkten sich zudem eine höhere Auslastung der Anlagen und rückläufige Abschreibungen aus.

Wie bereits bekannt, ist Siltronic für 2019 jedoch pessimistischer. "Wenn man das Jahr 2019 mit der Geschäftsentwicklung der letzten beiden Jahre vergleicht, wird sich das laufende Geschäftsjahr verhaltener entwickeln", prognostizierte von Plotho. Offensichtlich seien die Fertigwarenbestände bei den Kunden etwas gestiegen.

Siltronic hatte bereits im Februar die wichtigsten Eckdaten für 2018 und einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr gegeben. Im laufenden Jahr soll der Umsatz daher in der Größenordnung des Vorjahres liegen; die Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll jedoch leicht unter der des Vorjahres herauskommen.

Grund für die zurückhaltende Prognose ist ein schleppender Absatz von Wafern. Im ersten Halbjahr 2019 soll er demnach deutlich hinter dem des zweiten Halbjahres 2018 liegen. Für das zweite Halbjahr 2019 rechnet Siltronic jedoch mit einer Erholung des Marktumfeldes. Anleger hatten nach dem vorsichtigen Ausblick im vergangenen Monat verschreckt reagiert.

Die Aktie gab in der Folge einen Teil der zuvor eingefahrenen Jahresgewinne wieder ab. Trotz der Verluste nach der zurückhaltenden Prognose legte der Börsenwert Siltronics seit dem Zwischentief Ende Dezember aber immer noch 40 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Vor knapp einem Jahr war Siltronic noch knapp 4,8 Milliarden Euro wert, bevor dann die Bewertung im im vierten Quartal wegen der Schwäche des Halbleiter- und Technologiesektors einbrach./elm/tav/zb