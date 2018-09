ROUNDUP: Siemensstandorte in Görlitz und Leipzig bleiben erhalten

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

GÖRLITZ (dpa-AFX) - Die ursprünglich geplante Schließung von zwei Siemensstandorten in Sachsen ist vorerst vom Tisch.



Sowohl das Siemenswerk in Görlitz als auch das Kompressorenwerk in Leipzig bleiben erhalten. Allerdings sollen in Görlitz 170 Stellen gestrichen werden. Den am Montag vom Konzern angekündigten Stellenabbau wertete die IG Metall am Dienstag als Teilerfolg. "Wir haben geschafft, dass das Werk bleibt", sagte Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen am Dienstag. Allerdings gehe für die Gewerkschaft der Kampf weiter.

Beim Interessensausgleich sei der unbegrenzte Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vereinbart worden, sagte Otto. "Deshalb ist es unsere Aufgabe, dass die Kollegen am Standort weiterbeschäftigt werden". Nach seiner Ansicht besteht sogar die Möglichkeit, dass niemand seinen Arbeitsplatz verlieren muss.