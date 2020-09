ROUNDUP: Shop Apotheke will Wandelanleihe vorzeitig in eigene Aktien tauschen

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke will eine im April 2023 fällige Wandelanleihe früher in eigene Aktien umwandeln.



Wie der MDax -Neuling am Mittwoch in Venlo mitteilte, sollen die Gespräche mit den Investoren hierzu aufgenommen werden. Diese sollen nun durch einen entsprechenden Anreiz zur früheren Umwandlung ermutigt werden, hieß es.

Mit der Wandlung könnten nach Angaben eines Sprechers bis zu 2,9 Millionen neue Aktien der Shop-Apotheke in den Markt kommen, das sind rund 20 Prozent der aktuell bestehenden Aktienzahl von gut 15 Millionen.

Der Sprecher sagte zu dem geplanten Schritt, für Investoren und Unternehmen ergebe sich eine "Win-Win-Situation", weil das Zeitfenster gerade günstig sei. So liegt der aktuelle Aktienkurs der Shop Apotheke mit rund 152 Euro deutlich über dem ursprünglichen Ausgabepreis der Wandelanleihe von rund 46,70 Euro. Für die Shop Apotheke wiederum sei die Wandlung eine gute Gelegenheit, Fremdkapital in Eigenkapital zu verwandeln. Zudem spart das Unternehmen durch den Schritt die regelmäßigen Zinsen an die Anleihen-Inhaber.

Das Volumen der 2018 begebenen Wandelanleihe hatte Shop Apotheke im vergangenen Jahr noch aufgestockt, dadurch beläuft sich die gesamte Emission mittlerweile auf 135 Millionen Euro. Die Inhaber erhalten halbjährlich eine Zinszahlung (Kupon) von 4,5 Prozent. Für den Fall, dass nach der Wandlung 15 Prozent oder weniger der ausstehenden Anleihen verblieben, behalte sich die Shop Apotheke das Recht vor, diese Anleihen vollständig zum Nominalwert zurückzuführen, hieß es weiter.

Die Shop Apotheke ist eigenen Angaben zufolge eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Das Unternehmen gilt als einer der Gewinner der Corona-Krise, was sich auch deutlich im Aktienkurs niedergeschlagen hat. Das Jahr 2019 hatte das Papier noch mit einem Kurs von 43,50 Euro abgeschlossen, doch seitdem hat die Aktie knapp 250 Prozent hinzugewonnen. Damit kommt Shop Apotheke aktuell auf einen Börsenwert von rund 2,3 Milliarden Euro.