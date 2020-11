ROUNDUP: Shop Apotheke erhöht Prognose erneut und fährt operativen Gewinn ein

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat seine Prognose dank einer deutlich gestiegenen Nachfrage in der Corona-Krise erneut angehoben.



Demnach erwartet das seit Kurzem im MDax notierte Unternehmen für 2020 nun ein Umsatzwachstum von mindestens 35 Prozent nach zuvor mindestens 30 Prozent, wie Shop Apotheke am Donnerstag in Venlo bei der Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte. Die bereinigte Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll rund 2 Prozent erreichen. Bisher hatte Shop Apotheke hier 1 bis 2 Prozent des Umsatzes auf dem Zettel.

Am Markt kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie lag am Vormittag rund 5,3 Prozent im Plus bei 160,20 Euro. Seit Ende vergangenen Jahres haben die Titel ihren Wert mehr als verdreifacht und liegen damit klar an der Spitze des Index der mittelgroßen Unternehmen. Das Unternehmen gilt als einer der großen Profiteure der Corona-Krise, was sich deutlich im Aktienkurs niedergeschlagen hat.

Aktuell kommt Shop Apotheke auf einen Börsenwert von rund 2,7 Milliarden Euro. Die starke Nachfrage bescherte der Aktie auch den Klassenaufstieg: Erst im September war Shop Apotheke vom Nebenwerteindex SDax in den Mittelwerteindex MDax gewechselt.

Im dritten Quartal profitierte Shop Apotheke weiterhin davon, dass in der Pandemie immer mehr Medikamente online bestellt wurden, und fuhr erneut einen operativen Gewinn ein. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war mit 4,2 Millionen Euro positiv, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein operativer Verlust von 2,1 Millionen Euro angefallen war. Die entsprechende Marge verbesserte sich von minus 1,2 Prozent auf plus 1,8 Prozent.

Unter dem Strich stand in den ersten neun Monaten auch wegen hoher Abschreibungen immer noch ein Fehlbetrag von 9,5 Millionen Euro, das Minus konnte aber um gut zwei Drittel verringert werden.

Mit Blick auf das Jahr 2021 wagte Konzernchef Stefan Feltens zwar noch keine konkrete Prognose, kündigte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten aber weiteres deutliches Wachstum an. Zudem soll die Profitabilität verbessert werden.

Viele Menschen decken sich in der Pandemie reichlich mit Medikamenten ein. Viele scheuen auch den Gang in die Apotheken aus Furcht vor Ansteckungen und bestellen lieber bei Versandapotheken. Shop Apotheke verbuchte besonders im nicht-deutschsprachigen Raum hohe Zuwächse. In Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden stieg der Umsatz insgesamt um 82,2 Prozent.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz betrug der Zuwachs insgesamt 33,8 Prozent. Die drei Länder stehen mit gut 200 Millionen Euro weiterhin für den Großteil des Geschäfts des Konzerns. Wie bereits bekannt, hatte Shop Apotheke seinen Umsatz um rund 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro gesteigert und auch die Zahl seiner Neukunden klar erhöht.

Shop Apotheke unterstrich, dass das Unternehmen über ausreichende Kapazitäten für seine künftigen Wachstumspläne verfüge und in Sachen Infrastruktur mit einem neuen Logistikzentrum gut aufgestellt sei. Unternehmenslenker Feltens setzt weiter große Stücke auf E-Rezepte und sieht sich gut auf eine mit der Einführung in Deutschland erwartete steigende Nachfrage vorbereitet. Zudem sei der Same-Day-Lieferservice - also die Auslieferung von Produkten noch am selben Tag - auf die Ballungsräume München und Berlin ausgeweitet worden.

Die Shop Apotheke ist eigenen Angaben zufolge eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Die Zahl der aktiven Kunden lag zuletzt bei 5,9 Millionen./eas/men/fba