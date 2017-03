ROUNDUP: Seehofer setzt im Wahlkampf auf 'Bayern zuerst'

PASSAU (dpa-AFX) - Die CSU will im Bundestagswahlkampf vor allem bayerische Interessen verfolgen.



Oberstes Ziel in den kommenden Monaten bleibe das Motto "Bayern zuerst", sagte Parteichef Horst Seehofer am Mittwoch beim Politischen Aschermittwoch in Passau. Zugleich forderte er zu einer klaren Abgrenzung gegen Links und Rechtsaußen auf. "Das Bürgerliche muss jetzt aufstehen und kämpfen, gegen Rot-Rot-Grün", sagte der bayerische Ministerpräsident. "Wer Rechtsaußen wählt, bekommt in Deutschland eine linke Regierung. Das ist zwingend, meine Freunde".

Seehofer bat die rund 4000 Zuhörer in der Dreiländerhalle um eine geschlossene Unterstützung für Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich bitte alle Freunde, seid stolz auf eure Union, was sie für Deutschland erreicht hat", sagte er. CDU und CSU würden trotz einiger Meinungsunterschiede so weitermachen. "Zwölf Jahre CDU und CSU in Berlin - und Deutschland ging es noch nie so gut." In den schwierigen außenpolitischen Zeiten sei Merkel ein wichtiger Anker. Niemand sonst könne Deutschland und Europa besser führen.

Seehofer kündigte an, dass sich die CSU im Bund für spürbare Steuersenkungen bei kleinen und mittleren Einkommen einsetzen werde. Zudem wiederholte er seine Forderung nach Abschaffung des Solidaritätszuschlages und sprach sich für eine staatliche Förderung zur Eigentumsbildung von Familien aus. Die CSU kämpfe in Berlin für die Einführung einer Obergrenze für Flüchtlinge, die Abschaffung des Doppelpasses sowie eine Ausweitung der Mütterrente.

Von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte Seehofer, den vereinbarten fairen Wahlkampf nicht durch falsche Zahlen zu torpedieren. Sollte Schulz wie kürzlich mit einer falschen Zahl zu befristeten Arbeitsverträgen Wahlkampf machen, "dann heißt er künftig in Bayern Martin der Schummler"./had/DP/mis