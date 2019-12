ROUNDUP: Scout24 vor Verkauf seines Auto-Portals - Aktie auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 steuert auf den milliardenschweren Verkauf seiner Auto-Verkaufsplattform AutoScout24 zu.



Man befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren Bietern einschließlich des Finanzinvestors Hellman & Friedman, teilte Scout24 am Montag mit. Damit bestätigte das Unternehmen einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zudem: Der von dem Investor gebotene Preis liege "erheblich" über den in der Berichterstattung genannten 2,5 Milliarden Euro, betonte Scout24.

Die Aktie des Portalbetreibers setzte im Zuge der Mitteilung ihren Höhenflug vom Vormittag fort. Mit einem Plus von mehr als 5 Prozent erreichte ihr Kurs bei 58,25 Euro ein Rekordhoch. Zuletzt lag er noch mit 4,97 Prozent im Plus bei 58,05 Euro. An der Börse war das Unternehmen damit mehr als 6,2 Milliarden Euro wert.

Nach Angaben von Scout24 könnte der Deal möglicherweise "kurzfristig" abgeschlossen werden. Allerdings hätten bislang weder Vorstand noch Aufsichtsrat ihre Zustimmung erteilt.

Hellman & Friedman hatte den Portalbetreiber erst vor gut vier Jahren an die Börse gebracht. Im Februar wollte er die Gesellschaft wieder zurückkaufen. Sein zusammen mit dem Finanzinvestor Blackstone vorgelegtes Übernahmeangebot für das gesamte Unternehmen scheiterte an der fehlenden Bereitschaft der Aktionäre - obwohl der Scout24-Vorstand es unterstützte.

Anfang Juni erhöhte der aktivistische Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott seine Anteile an dem Konzern. Er forderte Scout24 auf, das Portal für den Autohandel zu verkaufen und sich auf Immobilienscout24 zu konzentrieren. Für das Autoportal interessierten sich laut Medienberichten zuletzt auch andere Finanzinvestoren sowie der australische Online-Marktplatz Carsales.com./stw/eas/fba