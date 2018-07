ROUNDUP: Schwieriger Rückkauf des Hamburger Fernwärme-Netzes

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wert des Hamburger Fernwärme-Netzes beträgt auch nach einer intensiven Nachprüfung unverändert 645 Millionen Euro.



Damit kann die Stadt das Versorgungsnetz nicht zum vereinbarten Mindestpreis von 950 Millionen Euro übernehmen, ohne gegen die Landeshaushaltsordnung zu verstoßen. Die städtische Vermögensholding HGV habe mit Hilfe der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC die methodische und rechnerische Richtigkeit der Unternehmensbewertung bestätigt, teilte die Finanzbehörde am Donnerstag in Hamburg mit. Den Unternehmenswert von 645 Millionen Euro hatte zuvor die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO ermittelt.

Mit dem Abschluss der Nachprüfung gilt der Wert nun verbindlich für die weiteren Verhandlungen zwischen der Stadt Hamburg und dem Energiekonzern Vattenfall um die Zukunft der Hamburger Fernwärme-Versorgung und das Kraftwerk Wedel. Hamburg hält 25,1 Prozent an dem Fernwärme-Netz und will es nach dem Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze von 2013 zum Jahreswechsel komplett übernehmen. Der vertraglich vereinbarte Mindestkaufpreis beträgt 950 Millionen Euro, also gut 300 Millionen Euro mehr, als das Netz wert ist. Alle Kaufpreise beziehen sich auf 100 Prozent des Unternehmens.

Das darf Hamburg nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung nicht bezahlen. Sowohl Bürgermeister Peter Tschentscher als auch Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) hatten ausgeschlossen, dass Hamburg das Netz zu einem überhöhten Preis erwerben könnte.

Andererseits hat Vattenfall erklärt, keinen geringeren Preis als vereinbart akzeptieren zu wollen. Der Energiekonzern möchte sein Kohlekraftwerk Moorburg in die künftige Hamburger Fernwärme-Versorgung einbeziehen, was wiederum die Stadt nicht will. Dagegen spricht sich vor allem Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) aus, doch ist der Verzicht auf Wärme aus Moorburg auch im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen vereinbart. Die Lösungen für die künftige Fernwärme-Versorgung ohne die Einbeziehung von Moorburg werden vermutlich deutlich teurer für die Verbraucher, was nun wieder die SPD um jeden Preis vermeiden möchte.

Die Oppositionspartei FDP erklärte, die Verlautbarungen aus dem Senat ließen jede Strategie vermissen. "Bürgermeister und Finanzsenator müssen sich aus der grünen Umklammerung lösen und mit Vattenfall konstruktiv über einen Kompromiss zum Rückkauf des Netzes verhandeln", sagte Fraktionsvorsitzender Michael Kruse. "Dabei muss es darum gehen, den mit Vattenfall vereinbarten Mindestkaufpreis zu drücken und gleichzeitig das Kraftwerk Moorburg ans Fernwärmenetz anzuschließen."

Die Umweltorganisation BUND forderte, den Volksentscheid weiterhin umzusetzen. "Es bleibt weiterhin unklar, wieso der Unternehmenswert sich innerhalb von nur sechs Jahren halbieren kann", sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch./egi/DP/tos