ROUNDUP: Schwache Industrie belastet Unternehmensstimmung in der Eurozone

LONDON (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Industrieentwicklung hat die Stimmung in den Unternehmen im Euroraum insgesamt gedrückt.



Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 0,3 Punkte auf 54,2 Zähler, wie das Institut am Freitag in London mitteilte. Volkswirte hatten unveränderte 54,5 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert damit weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

Belastet wurde der Indikator vor allem durch eine deutliche Abschwächung in der Industrie. Der entsprechende Indikator fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Markit verweist unter anderem auf die weltweiten Handelskonflikte, den anstehenden Brexit und eine weltweit sinkende Nachfrage nach Autos. In der Eurozone belasteten zudem politische Unsicherheiten. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich hingegen überraschend auf.

"Die Probleme in den Schwellenländern und die ungelösten Handelskonflikte hinterlassen immer tiefere Bremsspuren in der Industrie", kommentierte Christoph Weil, Volkswirt bei der Commerzbank. Die robusten Daten aus dem Dienstleistungssektor gäben jedoch Hoffnung, dass die Wirtschaft in der Eurozone trotz der Schwäche in der Industrie weiterhin ordentlich wachse. Allerdings dürfte die Schwäche in der Industrie anhalten. Hier belaste auch die vergangene Aufwertung des Euro.

"Die Werte enttäuschen per saldo, und so kann noch keine Entwarnung für die Euro-Konjunktur gegeben werden", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Das Szenario einer gedämpften Wirtschaftsdynamik bleibe intakt. Die Europäische Zentralbank (EZB) stehe nicht unter Druck, schneller aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen als bisher vorgesehen.

Auch in Deutschland entwickelten sich die Industrie und der Dienstleistungssektor gegensätzlich. Der Indikator für den Dienstleistungssektor stieg auf den höchsten Stand seit acht Monaten, während der Wert für die Industrie auf den niedrigsten Wert seit 25 Monaten fiel. Besonders enttäuschend waren die Werte aus Frankreich. Hier gaben sowohl der Indikator für die Industrie als auch derjenige für den Dienstleistungssektor nach.

Die Finanzmärkte reagierten kaum auf die Daten. Der Eurokurs notierte wenig verändert bei 1,1782 US-Dollar.

^Region/Index September Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 54,2 54,5 54,5

Verarb. Gew. 53,3 54,5 54,6

Dienste 54,7 54,4 54,4

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 53,7 55,7 55,9

Dienste 56,5 55,0 55,0

FRANKREICH

Verarb. Gew. 52,5 53,3 53,5

Dienste 54,3 55,3 55,4°

(in Punkten)

/jsl/bgf/stw