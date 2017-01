ROUNDUP: Schaeffler-Mitarbeiter protestieren nach gescheiterten Verhandlungen

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

ELFERSHAUSEN (dpa-AFX) - Die Hoffnung für das von Schließung bedrohte Schaeffler -Werk im unterfränkischen Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) schwindet.



Es gebe "keinen Millimeter Bewegung seitens des Arbeitgebers", sagte Betriebsratschef Michael Walter am Freitag vor rund 120 protestierenden Beschäftigten in Elfershausen. Am Mittwoch war eine erneute Verhandlungsrunde mit Schaeffler ergebnislos zu Ende gegangen. Das Unternehmen hatte Anfang November überraschend verkündet, das Werk schließen zu wollen und die Jobs nach Schweinfurt, Portugal und in die Slowakei zu verlagern.

Dass das Werk geschlossen werden solle, sei für den Arbeitgeber beschlossene Sache, sagte Thomas Höhn von der Gewerkschaft IG Metall. Ein Sprecher des Unternehmens wollte sich nicht zu Details aus den laufenden Verhandlungen äußern. Dennoch sagte er: "Wir gehen davon aus, dass der Standort geschlossen wird." Auf dieser Basis sei Schaeffler in die Verhandlungen gestartet.

Höhn wiederholte am Freitag seine Befürchtung, dass im Falle einer Werksschließung kein Weg an betriebsbedingten Kündigungen vorbei führe. Die Beschäftigten sind vor allem erzürnt, weil das Unternehmen für das Werk eigentlich eine Standortgarantie bis 2020 abgegeben hatte. Im Gegenzug hatten sie sich verpflichtet, fünf Stunden pro Woche unentgeltlich mehr zu arbeiten. Wegen dieser Vertragsverletzung beschloss der Betriebsrat nun, ein Mediationsverfahren mit Schaeffler einzuleiten. Als Mediator sei ein ehemaliger Politiker angefragt worden, sagte Walter. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 9. Februar geplant./bfb/DP/tos