ROUNDUP: S&P Global-Aktie: Pro-forma-Umsatzwachstumsprognose!

Der Datenriese S&P Global, Inc. (SPGI) hat seine Gewinn-, bereinigte Pro-forma-Gewinn- und bereinigte Pro-forma-Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr 2022 gesenkt, um die Ergebnisse des ersten Quartals sowie seine jüngsten Einschätzungen des makroökonomischen und geopolitischen Umfelds zu berücksichtigen. Erwartungen an das Geschäftsjahr 2022 Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Unternehmen nun mit einem Gewinn in einer Spanne von 12,00 bis 12,25 US-Dollar… Hier weiterlesen