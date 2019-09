ROUNDUP: SPD-Fraktion zuversichtlich für Condor-Hilfen

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung Condor mit einem Überbrückungskredit helfen kann.



"Von Seiten der SPD-Fraktion werden wir ihm keine Steine in den Weg stellen", sagte Mützenich am Dienstag in Berlin.

Es gehe nicht nur darum, die Situation der Beschäftigten zu verbessern, sondern auch um ein Unternehmen, mit dem viele Menschen gern in den Urlaub reisten. "Von daher glaube ich schon, dass die Bundesregierung sowohl unternehmerische Größen mit in den Bezug nimmt, aber letztlich auch einen politischen Auftrag erfüllt", sagte Mützenich.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte eine Entscheidung der Bundesregierung über einen Überbrückungskredit für Condor "in den nächsten Tagen" angekündigt. Altmaier sagte, die Schwierigkeiten seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden. "Es sind keine hausgemachten Probleme."/tam/DP/jha