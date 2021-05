ROUNDUP: Rewe beendet Russland-Geschäft und konzentriert sich auf die EU

WIENER NEUDORF (dpa-AFX) - Die Rewe-Gruppe verkauft ihre 161 Supermärkte in Russland an die russische Kette Lenta.



Der deutsche Handels- und Tourismuskonzern setzt künftig auf Märkte innerhalb der Europäischen Union, gab die in Österreich ansässige Tochter Rewe International am Donnerstag bekannt. Laut Lenta wird die Übernahme 215 Millionen Euro kosten.

Aufgrund der Situation und Entwicklung des russischen Marktes sei es dort nicht möglich, die Marktführerschaft zu übernehmen. "Daher haben wir entschieden, uns im Vollsortiment auf die erfolgreichen EU-Märkte zu konzentrieren und unsere Mittel in diese Länder zu fokussieren", sagte Espen B. Larsen, Vorstand bei Rewe International. 2020 hatte sich Rewe bereits von seinen Supermärkten in der Ukraine getrennt.

Rewe war seit 2004 in Russland tätig und beschäftigte zuletzt mehr als 5400 Mitarbeiter im Großraum Moskau. Die Läden, die unter der Marke Billa operieren, sollen nach Freigabe durch die Wettbewerbsbehörde als Lenta-Märkte weitergeführt werden. Weiter tätig ist Rewe International in Österreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und Litauen.

Lenta ist nach eigenen Angaben die größte sogenannte Hypermarkt-Kette und der viertgrößte Lebensmittelhändler in Russland. Mit der Übernahme der Rewe-Märkte in der reichen Moskauer Region könne Lenta die Zahl seiner Supermärkte verdoppeln und seinen Online-Lieferservice ausbauen, sagte das Unternehmen./al/DP/eas