ROUNDUP/Rente: Ministerium dementiert Bericht zu angeblichen Steuererhöhungen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesfinanzministerium hat einen Bericht zu Überlegungen über mögliche Steuererhöhungen zur Stabilisierung des Rentenniveaus zurückgewiesen.



"Es gibt keine Berechnungen zu den Überlegungen des Ministers und auch keine Pläne, den Abbau des Solidaritätszuschlags zu kippen", sagte ein Sprecher von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Freitag. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte unter Berufung auf Kreise des Finanzministeriums berichtet, Scholz sei dazu bereit, für die Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2040 die Beiträge zur Alterssicherung und die Steuern "kräftig" zu erhöhen. Ein höheres Renteneintrittsalter lehne er dagegen ab.

Bei einem Treffen mit seinen deutschsprachigen Amtskollegen in Hamburg ging Scholz am Freitag nicht näher auf mögliche Steuererhöhungspläne oder den Abbau des Solidaritätszuschlags ein. Es sei eine gute Entscheidung der Bundesregierung, Rentenniveau und Beitragshöhe bis 2025 stabil zu halten. "Und es ist auch eine gute Entscheidung, dass wir uns vorgenommen haben, in einer Rentenkommission die verschiedenen Handlungsoptionen zu erörtern für die Zeit danach."

Ihm sei es wichtig, eine klare Zielvorstellung zu haben, "die ich auch umsetzen will (...) nämlich, dass wir eine Stabilisierung des Rentenniveaus hinbekommen auch im nächsten und übernächsten Jahrzehnt." Das sei, "wenn man es klug macht und die Stellschrauben richtig bewegt", auch hinzubekommen, "und zwar in Dimensionen, die sehr wohl von einem sehr großen Bundeshaushalt auch getragen werden können".

In den vom "Spiegel" zitierten Kreisen war die Rede davon, dass die Steuern erhöht werden müssten, um den steigenden Rentenzuschuss aus der Bundeskasse zu finanzieren. Entsprechende "konkrete Vorschläge" kursierten bereist im Ministerium. So könnte der bereits beschlossene Abbau des Solidaritätszuschlags wieder rückgängig gemacht werden. Dieser hat ein Aufkommen von insgesamt rund 20 Milliarden Euro. Dieses Geld könnte ab 2025 in das Alterssicherungssystem fließen. Denkbar sei den Überlegungen zufolge auch eine höhere Mehrwertsteuer, so das Magazin.

Die SPD hatte sich in ihrem Wahlprogramm dafür ausgesprochen, das Rentenniveau bis 2030 mindestens auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent zu stabilisieren. Eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus sei eine "nationale Kraftanstrengung". Weiter hieß es im SPD-Wahlprogramm: "Die Stabilisierung des Rentenniveaus erfordert erhebliche Mittel und wird neben moderat höheren Beiträgen durch einen höheren Steuerzuschuss zur Rentenversicherung und einen neuen Demografiezuschuss finanziert."/hoe/fi/DP/nas