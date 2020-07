ROUNDUP: Rekord an Corona-Neuinfektionen in Israel - Gantz in Quarantäne

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel auf einen Rekordwert gestiegen.



Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Mittwoch mitteilte, wurden für Dienstag 1320 Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie. Insgesamt wurden in Israel bislang mehr als 32 700 Infizierte registriert. Verteidigungsminister Benny Gantz begab sich nach einem möglichen Kontakt mit einem Infizierten vorsorglich in Quarantäne. Ein Lockdown im Westjordanland wurde wegen der auch in diesem Gebiet steigenden Zahlen derweil bis Montagmorgen verlängert.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte in Israel bereits in den vergangenen Tagen bei mehr als 1000 gelegen. Zum Vergleich: Im gesamten Monat Mai waren in dem Land nur etwa 1200 neue Infektionen gemeldet worden. In Deutschland haben die Gesundheitsämter nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch innerhalb eines Tages 397 neue Corona-Infektionen gemeldet. Deutschland hat etwa neun Mal mehr Einwohner als Israel.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht für sein Krisenmanagement zunehmend in der Kritik. Vorgehalten werden ihm unter anderem vorschnelle Lockerungen und eine mangelnde Vorbereitung auf die zu erwartende zweite Welle. Minister Gantz, der Netanjahu im Herbst als Ministerpräsident nachfolgen soll, unterzieht sich wegen des möglichen Kontakts mit einer infizierten Person derweil weiteren Untersuchungen. Sein Büro teilte mit, ihm gehe es gut, er werde aus der Isolation heraus seine Amtsgeschäfte fortführen.

Wie in Israel verlief die Pandemie auch in den Palästinensergebieten zunächst glimpflich, nach Lockerungen stiegen die Zahlen jedoch auch hier an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Westjordanland vom Mittwochmittag waren in den 24 Stunden davor dort 382 neue Infektionen registriert worden. Damit gab es dort seit März bisher 4957 bekannte Corona-Fälle./seb/DP/mis