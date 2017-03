ROUNDUP/Regierung: Arbeitsintegration von Flüchtlingen erst am Anfang

BERLIN (dpa-AFX) - Die Integration von hunderttausenden Flüchtlingen auf den deutschen Arbeitsmarkt steht laut Bundesregierung erst am Anfang.



Mittlerweile erhielten rund 400 000 Flüchtlinge mit geklärtem Aufenthaltsstatus Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Dienstag bei einer Konferenz zur Flüchtlingsintegration in Berlin. Die Betroffenen sind also beschäftigungslos. Jeden Monat kämen viele SGB-II-Bezieher dazu.

Die Betroffenen absolvierten dann zunächst Sprach- und Integrationskurse, sagte Nahles. Die eigentliche Schwelle komme dann aber erst - die Integration auf den Arbeitsmarkt. "Da sind wir erst am Anfang."

Die OECD stellt Deutschland überwiegend gute Noten bei der Jobmarktintegration von Flüchtlingen aus, plädiert aber für eine konsequentere Verteilung der Flüchtlinge nach den Belangen des Arbeitsmarkts. Die Verteilung sollte sich stärker an den örtlichen Arbeitslosenquoten ausrichten, so die OECD in einer neuen Studie, die auf der Konferenz vorgestellt wurde.

Zwei von drei Flüchtlingen mit Jobs sind bisher in Arbeitsstellen für Niedrigqualifizierte untergekommen. Das zeigt eine Arbeitgeberumfrage im Rahmen der OECD-Studie. Allerdings sieht jeder zweite Arbeitgeber die Flüchtlinge künftig eher im mittleren, 15 Prozent sehen sie im hoch qualifizierten Bereich.

Jeder zweite Arbeitgeber setzt bereits für Positionen für Geringqualifizierte gute Deutschkenntnisse voraus. Mehr als 80 Prozent zeigten sich zufrieden mit der Leistung der Flüchtlinge. Die Umfrage bei mehr als 2000 Arbeitgebern wurde von den Industrie- und Handelskammern durchgeführt.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte: "Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen bleibt ein Marathon." Wenn sie aber gelinge - "was ist das für eine Chance für die Menschen und für unser Land". Kramer forderte, bei der Jobmarktintegration keinen Weg zu versperren.

"Wenn Zeitarbeit eine Teillösung sein kann, müssen wir diese auch öffnen", sagte er. An die Adresse der Gewerkschaften mahnte Kramer, Zeitarbeit nicht aus ideologischen Gründen abzulehnen. "Sie bekommen leichter einen Fuß in die Tür hinein." Nötig sei es auch, für Geflüchtete flächendeckend die Vorrangprüfung aufzuheben, nach der geprüft wird, ob eine Stelle von Deutschen besetzt werden kann.

Kramer forderte auch eine ausgeweitete Schulpflicht für junge Flüchtlingskinder und auch eine Erleichterung von Schulbesuchen für Über-18-Jährige jenseits der deutschen Schulpflicht.

Nahles sagte, Flüchtlinge als Gefahr für das Land zu sehen, habe "mit der Wirklichkeit nichts zu tun". In Deutschland herrsche Rekordbeschäftigung, in die Sozialkassen flössen Rekordeinnahmen. Dennoch würden Hass, Angst und Ressentiments geschürt.

"Wir müssen aufpassen, ob in Frankreich, Ungarn, den Niederlanden oder Deutschland - Populisten wollen keine Probleme lösen", sagte Nahles. "Im Gegenteil, sie sind darauf angewiesen, dass die Probleme größer werden. Sie ziehen aus der Unsicherheit ihre Kraft." Aus der Unsicherheit müsse Zuversicht gemacht werden. "Wir müssen vor allem Lösungen anbieten, und wir können das auch."/bw/DP/edh