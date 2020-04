ROUNDUP: Ramelow für gemeinsame Vorgaben der Länder für Einzelhandel

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kann sich vorstellen, dass unter strengen Vorgaben der Einzelhandel schrittweise wieder öffnet.



"Das geht aber nur mit mehr Personal, mehr Abstand und Kontrollen und strikten Auflagen", sagte Ramelow am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er plädiere für ein gemeinsames Agieren der Länder. An diesem Mittwoch ist eine Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise geplant. Derzeit ist das Einkaufen in Geschäften weitgehend auf Lebensmittel und Drogerieartikel beschränkt.

Oberste Priorität bei allen Entscheidungen, die erwartet werden, habe der Infektionsschutz vor dem Coronavirus, sagte Ramelow. "Es gibt für mich deshalb keine Ausstiegsszenarien, nur Umbauszenarien." Den Begriff Lockerung verwende er nicht, weil er assoziiere, es könnte wieder so wie vor der Zeit der Corona-Beschränkungen werden.

"Es gibt keinen Knopf, auf den man nur drücken muss und es ist vorbei. Wir müssen mit Corona leben lernen. Dabei ist das Nichtanstecken die große Aufgabe", sagte Ramelow. Nur unter strikten Auflagen sei eine Normalisierung des täglichen Lebens möglich. "Es bedarf gemeinsamer Wege in eine neue Realität."

Thüringens Regierungschef erwartet bei der geplanten Telefonkonferenz Entscheidungen unter anderem zum Umgang mit Großveranstaltungen in diesem Jahr. "Ich kann mir derzeit keine Großveranstaltung vorstellen, wo die Menschen eng beieinander sind", sagte er./rot/DP/he