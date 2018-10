ROUNDUP: RWE-Mitarbeiter protestieren mit Blockaden gegen drohenden Jobverlust

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Tausende Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE haben am Montag Zufahrten zu den Tagebauen und Kraftwerken im Rheinischen Revier blockiert.



Es ging um insgesamt sieben Standorte. An den Aktionen beteiligten sich nach Angaben der Energiegewerkschaft IG BCE insgesamt deutlich mehr als 4000 Beschäftigte.

"Die Kollegen haben Angst um ihre Zukunft und Arbeitsplätze", sagte Gewerkschaftssprecher Manuel Rendla. Die Aktionen seien auch ein Signal an die Kohlekommission in Berlin: "Die Kommission sollte sehen, dass es hier um konkrete Ängste der Menschen vor Ort geht und nicht um irgendwelche Zahlen."

Nach dem gerichtlich verfügten Rodungsstopp im Hambacher Forst erwägt RWE einen Stellenabbau. Am Braunkohletagebau Hambach hängen nach Unternehmensangaben 4600 Arbeitsplätze. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte Anfang Oktober die Rodung des Hambacher Forsts bis zu einem endgültigen Urteil untersagt. RWE kündigte danach an, die Förderung im Tagebau zu drosseln. Die Kohlekommission soll bis Jahresende einen Fahrplan für ein Kohle-Aus festlegen und gleichzeitig klären, wie sich mit konkreten Projekten und Ansiedlungen der Wegfall von Zehntausenden Jobs kompensieren lässt.

Bei einer der Aktionen am Montag im Kreis Düren blockierten die Mitarbeiter am Montagmorgen auch die Landstraße 264. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz vor, weil die Demonstration nicht angemeldet gewesen sei. Dadurch seien auch unbeteiligte Autofahrer behindert worden, sagte eine Polizeisprecherin./cd/DP/jha