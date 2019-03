ROUNDUP: RIB Software peilt stärkeres Wachstum an - Investitionen belasten

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software peilt in diesem Jahr ein höheres Wachstum an als zuletzt.



Die Erlöse sollen auf 180 bis 200 Millionen Euro klettern, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das ist mit bis zu 46,1 Prozent Plus schneller als im vergangenen Jahr und auch deutlich über den Schätzungen von Experten.

Im frühen Handel legte die Aktie zu, konnte das Plus aber am Vormittag nicht halten und lag zuletzt knapp im Minus. Bei der Profitabilität geht RIB Software weiter von hohen Belastungen aus, die operative Marge dürfte auch in diesem Jahr weiter sinken.

Beim um Währungs- und Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen geht Vorstandschef Thomas Wolf von 36 bis 46 Millionen Euro aus. Darin seien bereits 5 Millionen Euro Kosten für den Aufbau neuer Geschäftsfelder enthalten. Angesichts der neuen Ziele könnte die Marge sogar bis auf 18 Prozent sinken. Bereits im Vorjahr ging sie von 36,8 auf 28,3 Prozent zurück.

Dabei belasteten hohe Investitionen in Personal und neue Technologien wie Cloudsoftware die Profitabilität. RIB Software steckt viel Geld in neue Softwareplattformen und Geschäftsmodelle, auch die Zahl der Mitarbeiter stieg deutlich. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen von 21,4 auf 26 Millionen Euro. Das operative Ergebnis ging um 2,8 Prozent auf 38,8 Millionen Euro zurück.

Vergangenes Jahr hatte RIB Software den Umsatz wie bereits bekannt um mehr als ein Viertel auf 136,9 Millionen Euro gesteigert. Unter dem Strich wies RIB Software einen um rund ein Fünftel gestiegenen Konzernüberschuss von 21,9 Millionen Euro aus. Das lag vor allem daran, dass das Unternehmen den Wert von Beteiligungen stärker nach oben anpasste als im Vorjahr und weniger Steueraufwand hatte.

Die Dividende für das Vorjahr soll mit 18 Cent je Akte stabil bleiben. Hauptaktionär ist mit einem Anteil von knapp 17 Prozent Vorstandschef Thomas Wolf und seine Familie.