ROUNDUP: RIB Software hebt Umsatzprognose an - Aktie steigt

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat im dritten Quartal insbesondere durch Beratungstätigkeiten mehr eingenommen und seine Jahresprognose für den Umsatz erhöht.



In den drei Monaten bis Ende September legten die Erlöse im Jahresvergleich um rund vierzehn Prozent auf 32,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten weniger erwartet. Kurz nach Handelsstart zog die Aktie knapp zwölf Prozent an und war der Spitzenwert im SDax.

Für 2018 rechnet RIB nun mit Umsätzen von zwischen 124 bis 130 Millionen Euro. Zuvor lag die Prognose etwas niedriger bei 117 bis 127 Millionen Euro.

Analyst Dustin Mildner von der Investmentbank Equinet sah das Softwareunternehmen nach einem starken dritten Quartal auf Kurs für die Jahresziele. Seine Erwartungen seien unter anderem beim Umsatz durch Beratertätigkeiten und vor allem beim operativen Ergebnis deutlich übertroffen worden, schrieb der Experte.

Der auf die Digitalisierung von Bauprozessen spezialisierte Konzern konnte von höheren Wartungseinnahmen und Erlösen aus Beratungsleistungen profitieren. Letztere legten um mehr als ein Dreiviertel im Vergleich zum Vorquartal zu. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund zehn Prozent auf 12,3 Millionen Euro.

Demgegenüber standen Einbußen bei Softwarelizenzen, deren Erlöse um rund fünfzehn Prozent sanken. RIB steigerte außerdem seine Forschungsaufwendungen und verstärkte seine Entwicklungsteams. Außerdem kaufte der Konzern in den ersten neun Monaten Anteile an sechs Unternehmen hinzu. Ziel ist es, eine führende Cloud-Plattform für die Bau-, Infrastruktur- und Immobilienbranche anzubieten.

Die Ziele für das bereinigte Ebitda bestätigte der Konzern bei 33 bis 43 Millionen Euro (Vorjahr: 39,9). Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter./elm/men/fba