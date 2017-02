ROUNDUP: Quoten: Frau Temme bringt kein Glück - 'Jerks' unauffällig

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD-Serien am Dienstagabend geben längst nicht mehr so den Ton an wie noch vor kurzer Zeit.



Die Comedy "Frau Temme sucht das Glück" mit Meike Droste als Risikoanalystin bei einer Versicherung interessierte am Dienstag um 20.15 Uhr lediglich 2,49 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 7,9 Prozent.

Die Serie war am 24. Januar noch mit einem Wert von 4,36 Millionen Zuschauern gestartet und ist seitdem kontinuierlich schwächer geworden. Gewöhnlich kommt das Erste am Dienstag auf deutlich bessere Werte, zum Beispiel mit dem Klassiker "Um Himmels Willen", der in der Regel bei mehr als fünf Millionen Zuschauern liegt.

Unter der schwachen Vorgabe von "Frau Temme sucht das Glück" litt auch die anschließende Krankenhaussoap "In aller Freundschaft", die ab 21 Uhr nur 4,36 Millionen Menschen (13,6 Prozent) einschalteten. Üblicherweise interessieren sich für die Ereignisse in der fiktiven Leipziger Sachsenklinik mehr als fünf Millionen Zuschauer.

Parallel um 20.15 Uhr erreichte das ZDF mit der Karnevalsshow "Karnevalissimo" 4,15 Millionen Zuschauer (14,0 Prozent). Zuvor waren bei der populären Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" ab 19.25 Uhr bereits 4,80 Millionen Zuschauer (16,2 Prozent) dabei.

Auf die zwei Episoden der RTL-Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" entfielen 2,47 Millionen (7,8 Prozent) sowie 2,63 Millionen Zuschauer (8,6 Prozent), auf die eigenproduzierte Sat.1-Komödie "Für Emma und ewig" mit Pasquale Aleardi 2,31 Millionen (7,4 Prozent), auf den "Stralsund-Krimi: Mörderische Verfolgung" 1,50 Millionen (4,7 Prozent).

Die Vox-Reihe "Ewige Helden" kam auf 1,37 Millionen (4,4 Prozent), die RTL-II-Dokusoap "All inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" auf 0,97 Millionen (3,1 Prozent) und die ProSieben-Zeichentrickserie "Die Simpsons" auf 0,94 Millionen (3,0 Prozent) sowie ab 20.45 Uhr auf 1,00 Millionen (3,1 Prozent).

Die TV-Serie "Jerks" mit dem Duo Christian Ulmen und Fahri Yardim, die im Januar im Streamingdienst Maxdome angelaufen war, startete im Free-TV auf ProSieben zu später Stunde um 23.15 Uhr mit 640 000 Zuschauern (4,0 Prozent) eher mäßig. Immerhin betrug der Marktanteil beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren 10,1 Prozent.

Im Durchschnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 11,1 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 10,1 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,1 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,5 Prozent), RTL II (3,1 Prozent), ZDFneo (2,6 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent)./cr/DP/fbr