ROUNDUP/Produktionsstart: Die Ariane 6 geht in Serie

BREMEN/PARIS (dpa-AFX) - Mit einem Startpolster von sechs unterzeichneten Aufträgen für Transportmissionen ins Weltall hat der Raketenbauer ArianeGroup offiziell mit der Serienproduktion der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 begonnen.



Zunächst sollen 14 Raketen gebaut werden, die von 2021 bis 2023 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten sollen. Zuvor ist Mitte 2020 der Erstflug geplant.

Die Ariane 6 soll Fracht deutlich billiger ins All bringen als ihre Vorgängerin Ariane 5. Beide Modelle werden vorübergehend noch parallel im Einsatz sein. Die Ariane 5 hat seit 1996 bereits über 100 Starts absolviert.

"Wir haben derzeit sechs Verträge für die Ariane 6 unterschrieben mit einer Mischung aus institutionellen und kommerziellen Kunden", sagte ArianeGroup-Deutschland-Chef Pierre Godart der Deutschen Presse-Agentur. Darüber hinaus gebe es sehr viele und sehr konkrete Gespräche. "Aber Gespräche sind noch keine Verträge. Das wissen wir alle. Aber wir sind sehr guter Hoffnung, dass weitere Verträge zügig dazu kommen."

Die 11,6 Meter hohe Oberstufe der neuen Rakete wird in Bremen hergestellt, die Hauptstufe in der Nähe von Paris. Mit der größtenteils von der Europäischen Weltraumorganisation Esa finanzierten Entwicklung reagiert Europa auf den härteren Wettbewerb im Trägerraketenmarkt, der insbesondere vom vergleichsweise jungen US-Anbieter SpaceX angeheizt wird.

Die ArianeGroup (9000 Mitarbeiter, 3,6 Milliarden Euro Umsatz/2018) ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerkherstellers Safran . Der Konzern ist Hauptauftragnehmer für die Entwicklung und den Betrieb der Ariane 5 und 6.

Godart bemängelte mit Blick auf die USA und Europa sowie auf den US-Konkurrenten SpaceX einen verzerrten Markt. Bei SpaceX entfielen 80 Prozent des Auftragswertes auf den institutionellen Bereich - etwa Regierungs- oder Militärmissionen - und 20 Prozent auf den kommerziellen, also privatwirtschaftlichen Sektor. "Bei uns ist es umgekehrt", betonte Godart. In den USA gebe es de facto keinen institutionellen Launch, der nicht mit einer amerikanischen Rakete starte. Auch die institutionellen Auftraggeber in Europa müssten deshalb auf europäische Systeme setzen. "Das wäre nur fair", betonte der Manager./hr/DP/edh