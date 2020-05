ROUNDUP/Presse: Mützenich als SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch

BERLIN (dpa-AFX) - Fraktionschef Rolf Mützenich ist einem Bericht zufolge als Kanzlerkandidat der SPD im Gespräch.



Er sei der Wunschkandidat der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans für die Bundestagswahl 2021, berichtete am Dienstag das Magazin "Cicero". Über die Personalie würden derzeit Gespräche mit führenden Köpfen der Partei geführt. Die SPD will die Kanzlerkandidatur allerdings nicht vor dem Spätsommer entscheiden.

Mützenich dementierte den Bericht am Nachmittag nicht, betonte aber, diese Entscheidung stehe "zurzeit überhaupt nicht an". Der Fraktionschef forderte angesichts der wichtigen zweiten Phase in der Corona-Krise zur Sacharbeit auf. Er werde sich jetzt auf das konzentrieren, für das er gewählt sei, betonte Mützenich. Zuletzt hatte der Außenpolitiker eine Debatte über die nukleare Teilhabe Deutschlands ausgelöst. Er gehört zum linken Flügel der SPD./tam/DP/jha