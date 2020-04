ROUNDUP: Polizei löst Seebrücke-Versammlung am Brandenburger Tor in Berlin auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Polizei hat eine nicht genehmigte Versammlung am Brandenburger Tor aufgelöst.



Das teilte sie am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. An dem Wahrzeichen seien rund 100 Menschen zu einer Versammlung unter dem Motto "LeaveNoOneBehind" zusammengekommen, die dafür nicht die derzeit erforderliche Ausnahmegenehmigung der Gesundheitsverwaltung gehabt hätten, sagte eine Sprecherin. Dabei handelte es sich um eine Veranstaltung der Initiative Seebrücke, die sich im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages für die Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland eingesetzt hat.

Die Polizeibeamten hätten die Teilnehmer per Lautsprecherdurchsagen und durch persönliches Ansprechen zum Gehen aufgefordert. "Gegen Personen, die sich weigerten zu gehen, wurden Anzeigen geschrieben", teilte die Polizei auf Twitter mit.

Bei einer Aktion am Frankfurter Mainufer griff die Polizei ein. Rund 250 bis 300 Teilnehmer hätten am nördlichen Ufer nahe des Eisernen Stegs eine Menschenkette gebildet, berichtete ein Polizeisprecher. Es sei darauf hingewiesen worden, dass die Einhaltung des in der Corona-Krise vorgeschriebenen Mindestabstands bei solchen Veranstaltungen nicht kontrollierbar sei. Nachdem Platzverweise ignoriert worden seien, seien Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Eine Seebrücke-Sprecherin sagte, bei der Menschenkette sei der gebotene Abstand eingehalten worden. Auf dem Boden seien extra Markierungen angebracht gewesen. Viele Teilnehmer hätten zudem Mundschutz getragen./ah/DP/nas