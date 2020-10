ROUNDUP: Polens Präsident Duda positiv auf Coronavirus getestet

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Präsident Andrzej Duda ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Das teilte Präsidentensprecher Blazej Spychalski am Samstagmorgen auf Twitter mit. Der 48 Jahr alte Präsident fühle sich gut, betonte Spychalski. "Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsdienst", schrieb der Sprecher weiter.

Duda hatte am Montag persönlich an einem Online-Gipfeltreffen der Drei-Meeres-Initiative in Tallinn teilgenommen. Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid, Gastgeberin des Treffens, schrieb auf Twitter, sie sei am Freitagabend nach ihrer Rückkehr von einem zwischenzeitlichen Paris-Besuch negativ auf das Virus getestet worden.

Polen hatte am Freitag mit 13 600 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet. Von Samstag an sollen neue Verschärfungen der Maßnahmen die Verbreitung des Virus eindämmen./bas/ct/DP/fba