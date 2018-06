ROUNDUP: Online-Käufer lassen Luftfracht wachsen - auch in Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Handys, Medikamente, Panda-Bären: An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wird immer mehr Luftfracht umgeschlagen.



Knapp 50 000 Tonnen Fracht passierten im vergangenen Jahr die Airports, fünf Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Angaben der Flughafengesellschaft hervorgeht. Allein 40 000 Tonnen wurden am Flughafen Tegel als Beifracht in Passagiermaschinen abgefertigt, ein Plus von sechs Prozent.

Ein Grund für das Wachstum ist der zunehmende Online-Handel. Rabattschlachten wie Black Friday und Cyber Monday in den USA machten sich auch in Berlin bemerkbar, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Denn in die USA geht wie nach China jede fünfte der insgesamt 90 000 Tonnen Luftfracht aus der Hauptstadt. In die Summe sind Güter eingerechnet, die per Lastwagen zu Flugzeugen an großen Frachtflughäfen wie Frankfurt oder Leipzig gebracht werden. Sie wuchs um zwei Prozent.

Im deutschen Durchschnitt wuchs die Luftfracht noch etwas stärker als in Berlin. Die Hauptstadt ist kein bedeutender Frachtstandort, sie liegt bundesweit an siebter Stelle. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wird etwa 40 Mal so viel umgeschlagen.

Berlins Luftpost wird von Tegel aus geflogen, 4000 Tonnen waren es 2017. Kurier- und Expressdienste in Berlin fliegen vor allem von Schönefeld, von wo 9300 Tonnen Fracht verladen wurden, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Die prominenteste Fracht waren im vergangenen Jahr die Panda-Bären Meng Meng und Jiao Qing./bf/DP/zb