ROUNDUP: Offener Streit zwischen Heil und Arbeitgebern über Teilzeit

BERLIN (dpa-AFX) - Gleich beim ersten offiziellen Besuch des neuen Arbeitsministers Hubertus Heil (SPD) beim Arbeitgeberverband BDA hat es offenen Streit gegeben.



Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer machte danach am Mittwoch in Berlin deutlich, dass er die geplante Brückenteilzeit in geplanter Form ablehnt, kritisierte aber auch Heils Vorgehen bei der Gesetzgebung. Heil signalisierte weitere Gesprächsbereitschaft, wies die Kritik aber zurück.

In dem Gesetzentwurf würden "rote Linien" überschritten, warf Kramer Heil vor. Abzulehnen sei, dass das geplante Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit auch für längst bestehende Teilzeitverhältnisse gelten solle. Auch dass das betroffene Unternehmen beweisen solle, dass es gegebenenfalls keine solche Vollzeitstelle habe, sei nicht hinnehmbar.

"Bei einer solchen juristischen Frage gibt es keinen Kompromiss", sagte Kramer mit Blick auf diese geplante Beweislastumkehr. Dies müsse noch geändert werden, "wenn das nicht zu einem dauerhaften Missverständnis führen soll", sagte Kramer mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit mit Heil.

Heil signalisierte Gesprächsbereitschaft, machte aber auch deutlich, dass er an den Grundzügen des Gesetzentwurfs festhalten will. "Über das Wie kann und muss man miteinander reden, (.) über das Ob wird nicht geredet", sagte er. Auch Beschäftigte mit bereits bestehenden Teilzeit-Arbeitsverhältnissen sollten die Chance haben, einen Antrag zu stellen, der dann erörtert werden müsse. "Der kann auch abgelehnt werden", sagte Heil.

Voraussetzung sei, dass Unternehmen keine entsprechende Stelle oder der Betroffene nicht die entsprechende Qualifikation habe, erläuterte er. Es sei sinnvoll, dass über die Stellen in einem Betrieb das Unternehmen Auskunft geben müsse, weil Beschäftigte darüber kaum einen Überblick hätten.

Sein Ziel sei es, dass das Bundeskabinett den Entwurf Ende Mai beschließe, erklärte Heil. "Ich will, dass dieses Gesetz kommt." Im Kern sollen Beschäftigte in Betrieben mit mindestens 45 Arbeitnehmern vom 1. Januar 2019 an dadurch einen Rechtsanspruch auf eine befristete Teilzeitphase bekommen, die zwischen einem und fünf Jahre dauern kann. Das soll für alle Teilzeit-Vereinbarungen gelten, die ab dem 1. Januar 2019 abgeschlossen werden. Bei Betrieben mit 45 bis 200 Mitarbeitern soll dieser Anspruch nur einem pro 15 Mitarbeitern gewährt werden.

Kramer beschwerte sich auch über das Verfahren. "Den Gesetzentwurf hat die Öffentlichkeit vor mir bekommen", sagte er. Bis jetzt habe er ihn nicht lesen können. "Es macht die Dinge natürlich einfacher, wenn man vorher über die Sache spricht." Mögliche Probleme könnte man dann "wegbügeln".

Heil wies diese Kritik rundheraus zurück. Der Gesetzentwurf sei in die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gegangen, in die Ressortabstimmung. Dann gebe es zwei, drei Tage die Pflicht zur Verschwiegenheit, bevor das Ganze in die Verbändeanhörung gehe. "Ich werde eine Ressortabstimmung nicht mit Nichtressorts machen."

Auch über die Vorgeschichte des Gesetzentwurfs herrschte Uneinigkeit. Kramer verwies auf die Zusammenarbeit mit Heils Vorgängerin, der jetzigen SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, sowie auf ihren gegen Ende der vergangenen Wahlperiode gescheiterten Gesetzentwurf für Rückkehrrecht auf Vollzeit. Er sei daran interessiert, durch Gespräche Lösungen in praktischen Fällen zu finden. "Da waren wir übrigens mit Frau Nahles schon sehr viel weiter."

Heil entgegnete mit Blick auf die abwehrende Haltung der Arbeitgeber gegenüber dem damaligen Nahles-Entwurf, "dass auch im politischen Raum durch Interventionen es am Ende jedenfalls zu keiner Lösung kam". Indirekt warf er den Arbeitgebern damit vor, den Nahles-Gesetzesplan damals torpediert zu haben. Der Minister berief sich für seinen aktuellen Entwurf auf die entsprechende Ankündigung im Koalitionsvertrag. Zugleich sagte Heil: "Meine Hand ist ausgestreckt, und sie bleibt es auch."/bw/DP/edh