ROUNDUP: Novartis will US-Unternehmen Avexis kaufen - Neue Arznei im Fokus

BASEL (dpa-AFX) - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will mit einer milliardenschweren Übernahme in den USA sein Geschäft mit der Gentherapie stärken.



Die Schweizer bieten dazu 8,7 Milliarden US-Dollar (7,1 Mrd Euro) für das US-Unternehmen Avexis , wie sie am Montag in Basel mitteilten. Je Aktie wollen sie 218 Dollar in bar bezahlen. Im Fokus hat Novartis-Pharmachef Paul Hudson vor allem die neue Avexis-Arznei AVXS-101 gegen einen Typ der spinalen Muskelatrophie (SMA) - der häufigsten genetischen Todesursache bei Säuglingen.

Die Verwaltungsräte von Novartis und der an der US-Börse Nasdaq notierten Avexis sind sich in Sachen Übernahme bereits einig. Der Deal soll Mitte 2018 abgeschlossen sein. Die Novartis-Aktie reagierte kaum auf die Nachrichten. Im frühen Handel pendelte ihr Kurs von der Verlust- in die Gewinnzone, blieb aber immer nahe der Nullmarke.

Nach Ansicht von Novartis hat AVXS-101 als führender Produktkandidat der Gesellschaft das Potenzial, die erste Genersatztherapie gegen die spinale Muskelatrophie (SMA) zu werden. Die Krankheit SMA führt zum frühen Tod der Betroffenen oder zu lebenslanger Behinderung. Das Mittel von Avexis dagegen werde für Patienten in den USA voraussichtlich ab dem Jahr 2019 verfügbar sein.

Die Schweizer erwarten, dass die Übernahme ihnen Spitzenumsätze von mehreren Milliarden Dollar einspielen kann. Ab dem Jahr 2020 rechnen sie mit einem starken Beitrag zum operativen Kernergebnis und dem Gewinn je Aktie, zuvor werde sich der Deal finanziell leicht negativ auswirken.