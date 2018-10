ROUNDUP: NordLB-Mitarbeiter demonstrieren aus Sorge um Arbeitsplätze

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

HANNOVER (dpa-AFX) - Getrieben von der Sorge um ihre Arbeitsplätze haben am Mittwoch rund 250 NordLB-Mitarbeiter in Hannover gegen eine mögliche Privatisierung und Zerschlagung ihrer Bank demonstriert.



Nach einem Protestzug durch die Innenstadt überreichten sie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) vor dem Landtag die Ergebnisse einer Unterschriftenaktion. Der Protest findet inmitten laufender Verhandlungen über die künftige Eigentümerstruktur der NordLB statt, deren Haupteigentümer die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sind. Derzeit arbeitet das Geldhaus gemeinsam mit den Eigentümern an einem Konzept zur Stärkung der Kapitalquoten und zur höheren Profitabilität. Im Rennen sind sowohl Banken wie Finanzinvestoren.

Zu Informationen des "Handelsblatts", die Commerzbank habe ein unverbindliches Angebot zur Übernahme der NordLB abgegeben, wollte sich Hilbers nicht äußern. "Das bestätige ich nicht, und das dementiere ich auch nicht; ich sage zu Namen oder zur Anzahl der Bieter nichts, weil wir eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Hilbers betonte aber: "Ich möchte gerne in diesem Jahr zu einer Entscheidung kommen."

Der CDU-Politiker äußerte Verständnis für den Wunsch der Mitarbeiter, in den bisherigen Strukturen der Bank zu bleiben. Zu den Demonstranten sagte er aber: "Es wird sich aber einiges ändern müssen." Die Möglichkeit, staatliches Geld bei der trotz ihrer Probleme im Kern gesunden NordLB einfließen zu lassen, bestehe aufgrund der Regularien nicht. Hilbers erklärte daher: "Die Zeit ist reif, jetzt eine Entscheidung zu treffen und nicht sehr lange zu verhandeln, weil die Bank in Kürze eine Stärkung der Kapitalquote benötigt."

Die von der Gewerkschaft Verdi unterstützten Demonstranten forderten mit Trillerpfeifen und Plakaten mit Aufschriften wie "NordLB bleibt unteilbar" oder "Wir lassen uns nicht vers(ch)enken" den Erhalt einer öffentlichen Bank ohne private Investoren. Hilbers betonte, ein privater Investor bedeute keine Zerlegung von Norddeutschlands größter Landesbank. "Nein, das wollen wir gerade nicht; deswegen wollen wir ja auch in diesem Konstrukt entscheidend mit an Bord bleiben, damit wir so etwas verhindern können."

Der Finanzminister beschwichtigte, dass das Land auch künftig seinen Einfluss auf die Bank aufrechterhalten wolle. "Wir werden uns auch nur auf jemanden einlassen von dem wir wissen, dass er unsere Geschäftspolitik und unser Geschäftsmodell versteht und mit uns zusammen diesen Weg gehen will." Niedersachsen strebe eine Lösung an, die ohne Beihilfe auskomme und von der auch das Land profitiere. "Wir werden das auch für uns so gestalten, dass auch für uns dahinter eine Rendite steht."/rek/DP/stw