ROUNDUP: Nike zieht Schuh mit umstrittener alter US-Flagge zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nike verzichtet wegen Kritik an einer umstrittenen alten US-Flagge auf einen Turnschuh, der als Sonderausgabe für den Nationalfeiertag "4th of July" geplant war.



Das "Air Max"-Modell hätte eigentlich diese Woche in den Verkauf gehen sollen, wurde jedoch kurzfristig wieder zurückgezogen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Eine Sprecherin des US-Sportartikelkonzerns bestätigte dies: Das Unternehmen habe sich entschieden, den Schuh doch nicht zu veröffentlichen, weil er eine "alte Version der US-Flagge" enthalte.

Konkret geht es um eine als "Betsy Ross Flag" bezeichnete Version, die in den 1770er Jahren während der Amerikanischen Revolution entworfen wurde. Nachdem Nike Bilder des Schuhs im Netz präsentierte, gab es Gegenwind. Das Symbol sei anstößig, da es aus einer Ära der Sklaverei stamme, meinten Kritiker. Dem Zeitungsbericht nach soll auch der American-Football-Star und Nike-Werbepartner Colin Kaepernick beim Unternehmen gegen den Schuh interveniert haben. Kaepernick hatte 2016 begonnen, während der Nationalhymne gegen die Unterdrückung von Schwarzen zu protestieren.

Doch mit der Entscheidung könnte Nike sich um Fördergelder für ein geplantes Werk nahe Phoenix im Bundesstaat Arizona gebracht haben. Der dortige Gouverneur Doug Ducey ließ seinem Ärger bei Twitter freien Lauf: "Mir fehlen die Worte, um meine Enttäuschung über diese schreckliche Entscheidung auszudrücken". Ducey bezeichnete Nikes Schritt als "beschämenden Rückzug" und verkündete, die Behörden angewiesen zu haben, dem Unternehmen sämtliche Finanzhilfen zu streichen. "Wir müssen uns nicht bei Firmen einschmeicheln, die bewusst die Geschichte unserer Nation verleumden."/hbr/DP/he