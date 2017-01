ROUNDUP: Niederländischer Öko-Energiekonzern Eneco steigt bei Lichtblick ein

HAMBURG/ROTTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Öko-Energiekonzern Eneco übernimmt 50 Prozent der Anteile an dem deutschen Energieunternehmen Lichtblick.



Ziel der Beteiligung sei es, die Geschäfte in Deutschland, den Niederlanden und anderen Ländern Europas auszubauen und gemeinsam grüne Energieprodukte und Dienstleistungen anzubieten, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. "Mit der Partnerschaft entsteht eine starke Kraft im europäischen Energiemarkt", sagte Eneco-Chef Jeroen de Haas.

Die beiden Unternehmen verfolgen eine ähnliche Strategie und setzen darauf, dass der Energiemarkt künftig weniger von großen Erzeugern, sondern mehr von flexiblen Dienstleistern und "smarten Lösungen" geprägt sein wird. Beide Unternehmen sehen ihren Schwerpunkt in der Informationstechnik und entwickeln Software und Werkzeuge, um Erzeugung und Verbrauch von Energie aller Art aufeinander abzustimmen. Dazu werden dezentrale Energieanlagen wie Blockheizkraftwerke, Elektromobile, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher mit den Energiemärkten vernetzt. Viele Verbraucher sind in dieser Welt auch Erzeuger von Energie.

Lichtblick ist einer der führenden Anbieter von Ökostrom und -gas in Deutschland und beliefert rund 650 000 Kunden mit Energie. Das Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz von 670 Millionen Euro und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Die Gründer des Unternehmens und einige zusätzliche Investoren werden jeweils 50 Prozent ihrer Anteile an Eneco abgeben. Über den Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Eneco kam 2015 auf Erlöse von rund 4,3 Milliarden Euro und hat 6700 Beschäftigte sowie rund zwei Millionen Kunden in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Das Unternehmen gehört 53 niederländischen Kommunen. Der Nettogewinn lag zuletzt bei 208 Millionen Euro. Eneco verfügt damit mehr als Lichtblick über Investitionsmittel, um neue europäische Märkte zu erschließen./egi/DP/stw