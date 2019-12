ROUNDUP: Neuer Sanofi-Chef baut um

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Sanofi -Chef Paul Hudson verordnet dem französischen Pharmariesen eine Schlankheitskur.



So will der Konzern sich aus den Bereichen Diabetes und Herzkrankheiten zurückziehen, teilte Ex-Novartis -Chef Hudson am Montagabend vor Journalisten mit. Stattdessen soll Sanofi sich auf Wachstumsbereiche wie etwa die Krebstherapie konzentrieren.

Hudson kündigt in einer Pressemitteilung "klarere Prioritäten und einen Fokus auf das Abliefern von Ergebnissen" an. Der Ausstieg aus den wenig lukrativen Geschäften soll Sanofi bis 2022 Ersparnisse von 2 Milliarden Euro einbringen.

Sanofi hatte am Montagmorgen angekündigt, den Krebsmedikamentenhersteller Synthorx für 2,5 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen. /fba