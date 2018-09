ROUNDUP: Neuer Paracelsus-Chef Philippi gestorben

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Mitten in der Sanierung wird der Osnabrücker Privatklinikkonzern Paracelsus, einer der großen privaten deutschen Klinikträger, vom Tod des neuen Chefs Michael Philippi überrascht.



Philippi (61), der den Vorsitz der Geschäftsführung erst Anfang August nach abgeschlossener Insolvenz übernommen hatte, sei am Sonntag plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Klinikgruppe am Montag mit. Philippi führte bis Ende 2016 acht Jahre lang die Sana Kliniken AG. Er war unter anderem Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken.

Die Paracelsus-Kliniken mit rund 40 Einrichtungen und 5200 Mitarbeitern an 22 Standorten hatten kurz vor Weihnachten 2017 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Dank eines neuen Eigentümers, der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Porterhouse Group AG, endete das Insolvenzverfahren am 1. August. Erklärtes Ziel der Übernahme ist, Paracelsus wieder zu einem stabilen und profitablen Unternehmen zu entwickeln, das aus eigener Kraft und auch durch Zukäufe wachsen kann. Im Frühjahr wurden die Kliniken in Karlsruhe und in Bad Münster am Stein (Rheinland-Pfalz) geschlossen. Insgesamt wurden rund 400 Stellen bundesweit gestrichen.

Noch vor wenigen Wochen hatte Philippi erklärt, dass es nach wie vor das Ziel sei, dass bis zum Ende des Jahres wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Für jeden Standort müsse ein Aktionsprogramm entwickelt werden. Das erklärte Ziel sei, spätestens in zwei Jahren wieder zu wachsen. Der Sanierungsprozess sei noch nicht beendet. Der Konzern müsse einen Investitionsstau abarbeiten und aus der "Gruppe von Krankenhäusern eine Krankenhausgruppe machen". Auch das alltägliche Krankenhausmanagement müsse verbessert werden.

Aufsichtsrat Felix Happel reagierte "tief bestürzt und fassungslos" auf den Tod von Philippi. Die Geschäfte der Paracelsus Kliniken würden bis auf weiteres von den beiden weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung Michael Schlickum und Fabian Pritzel geführt. Das gesamte Führungsteam stehe den beiden zur Seite. "Damit ist Kontinuität in der Geschäftsführung gewährleistet."

Happel würdigte die Lebensleistung des promovierten Wirtschaftswissenschaftlers Philippi. Dieser habe beinahe seine gesamte Karriere beim privaten Klinikbetreiber Sana AG verbracht. Unter seiner Leitung sei Sana zu einem der führenden Klinikbetreiber in Deutschland gewachsen./evs/DP/nas