ROUNDUP: Neuer Anti-Kohle-Protest am Hambacher Forst

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

KERPEN (dpa-AFX) - Im Konflikt um den Braunkohleabbau haben sich Polizei und Aktivisten im Rheinischen Revier für den nächsten großen Einsatz positioniert.



Demonstranten wollen den Tagebaubetrieb von diesem Samstag an mit Blockaden tagelang lahmlegen. Ein Aktionsbündnis hat dafür seit mehreren Monaten international mobilisiert und erwartet in seinem Camp südlich des Hambacher Forst bis zu 4000 Teilnehmer. In Berlin geht es vorerst weniger konfrontativ zu. Nach der Einigung des Kohlekommission auf Vorschläge für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen gab es Lob - aber auch Mahnungen.

"Der Zwischenbericht der Strukturwandel-Kommission ist ein gutes Zeichen: Der Zeitplan wird eingehalten - bis Ende des Jahres werden Datum und Weg für sozialverträglichen Kohleausstieg vorgelegt", schrieb Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf Twitter. Es werde "neue Perspektiven für die betroffenen Regionen" geben.

Am Vortag hatte die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" einstimmig Vorschläge etwa zum Ausbau von Schienen und Straßen und zum Aufbau neuer wirtschaftlicher Strukturen in den Kohleregionen verabschiedet. Nun steht die Debatte über ein Enddatum für den Kohleausstieg und Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz an. Die FDP im Bundestag mahnte, ein "überhasteter Ausstieg" aus der Stromgewinnung aus Kohle sei "nicht nur unvernünftig, sondern auch unsozial".

In Nordrhein-Westfalen stehen sich immer wieder Polizei und Anti-Kohle-Demonstranten gegenüber. Der Hambacher Forst, den der Energiekonzern RWE für den Braunkohle-Abbau roden lassen will, ist zum einem Symbol des Protests geworden. Ein Gericht hat die Rodung vorläufig gestoppt.

Einsatzkräfte hatten schon vor Tagen ein Zeltcamp geräumt, das das Bündnis Ende Gelände ohne Erlaubnis des Eigentümers RWE am Hambacher Forst aufgebaut hatte. Gegen den neuen Standort in Düren hatte die Stadt Düren nach rechtlicher Prüfung nichts einzuwenden. Die Braunkohlegegner fordern mit ihren Aktionen den sofortigen Ausstieg aus der klimaschädlichen Braunkohle.

Die Gewerkschaft der Polizei NRW mahnte erneut eine politische Lösung im Braunkohlekonflikt an: Es könne nicht sein, dass die Polizei immer wieder in gefährliche Einsätze geschickt werde, die sich hinterher als nutzlos erwiesen, sagte der Landesvorsitzende Michael Mertens./ted/DP/he