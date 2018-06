ROUNDUP: Neuer Abgastest sorgt bei Porsche für 'eingeschränkte Modellpalette'

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

FRANKFURT/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Umstellung auf ein neues Abgastestverfahren sorgt beim Autobauer Porsche <PAH3.ETR> für Einschränkungen beim Angebot an Neuwagen.



Ein Porsche-Sprecher sagte am Freitag der Nachrichtenagentur dpa-AFX, dass den Kunden derzeit "nur eine eingeschränkte Modellpalette" zur Verfügung stehe. Außerdem könne es in Einzelfällen bei der Auslieferung zu Verzögerungen kommen, hieß es weiter.

Die Einführung der neuen Abgasgesetzgebung mache eine Umstellung der Modellpalette auf Ottopartikelfilter und eine Neutypisierung bis spätestens 1. September 2018 erforderlich, hieß es außerdem in einer schriftlichen Stellungnahme von Porsche. Interessenten könnten sich aber trotzdem zur Bestellung neuer Modelle an die Porsche-Zentren wenden.

Einen Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) über eine angeblich komplette Einstellung des Verkaufs von Neuwagen wies der Porsche-Sprecher entschieden zurück. "Das ist so nicht richtig", sagte er. Die FAZ hatte am frühen Nachmittag auf ihrer Internetseite berichtet, dass Porsche "den Verkauf sämtlicher Neuwagen ab sofort eingestellt hat". Hintergrund sei die Umstellung auf die neuen Abgasmesszyklen, die schärfere Anforderungen sowohl im Zulassungsverfahren auf dem Prüfstand wie im realen Alltagsbetrieb mit sich bringen würden, schrieb die FAZ.

In dem FAZ-Bericht wird auf die Homepage von Porsche verwiesen. Dort sei im Konfigurator folgender Hinweis erschienen: "Das von Ihnen ausgewählte Modell ist aufgrund einer anstehenden Modellrevision kurzzeitig nicht als frei konfigurierbarer Neuwagen erhältlich." Im Zuge der Abgasaffäre war auch Porsche unter Druck geraten./jkr/eni/tos