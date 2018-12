ROUNDUP: Neue SUVs und Plug-in-Hybride steigern BMW-Absatz

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW hat auch im November mehr Autos verkauft als vor einem Jahr, aber weniger als der Konkurrent Mercedes-Benz.



Vor allem das Geschäft mit SUVs und Hybridfahrzeugen lief gut. Weltweit stieg der Absatz der Kernmarke bei den Münchnern um 1,6 Prozent auf 189 000 Autos. Zum Vergleich: Der Stuttgarter Rivale verkaufte im November fast 199 000 Autos, die VW -Oberklasse-Tochter Audi 133 000. BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte am Donnerstag: "Unsere klare Priorität in einem volatilen Markt ist profitables Wachstum."

BMW-Aktien legten am Donnerstag um 2,78 Prozent auf 74,79 Euro zu und waren damit klarer Spitzenreiter im Dax. Für positive Aufmerksamkeit sorgte vor allem der Absatz des Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance in China, der dem Autobauer laut Analyst Hans-Peter Wodniok von Alphavalue im November das positive Wachstum rettete. Am Markt hieß es, damit setze BMW in Zeiten des Handelsstreits, den China mit den USA führt, ein positives Signal.

Der BMW-Absatz in Europa stagnierte - hier kämpfen alle Hersteller mit den Folgen der Umstellung auf den neuen Verbrauchs- und Abgas-Messstandard WLTP. In China wuchs die Nachfrage um 10 Prozent, in den USA dagegen sank sie leicht. Der Marke Mini verkaufte auch im November weltweit weniger Autos als im Vorjahr.

Treiber bei BMW waren die SUV-Modelle X2, X3 und X5. Die Vorbestellungen für den X7 überträfen die Erwartungen, sagte Nota. Der Verkauf der Plug-in-Hybride legte im November weiter stark zu. BMW sieht sich auf gutem Weg, in diesem Jahr 140 000 elektrifizierte Autos zu verkaufen.