ROUNDUP: Neue Forderungen für Erhöhung der Besoldung für hessische Beamte

WIESBADEN (dpa-AFX) - Bei der Forderung nach einer Übertragung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst auf die Beamten stellt sich die hessische SPD-Fraktion an die Seite der Staatsbediensteten.



"Die Beamten dürfen nicht das Sparschwein von Schwarz-Grün sein", sagte Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel am Dienstag in Wiesbaden. Es müsse Schluss sein mit dem "Besoldungsdiktat aus Nullrunden und Minierhöhungen".

"Was früher üblich war, nämlich Tariflöhne und Beamtenbesoldung im gleichen Maße anzuheben, findet in Hessen seit Jahren nicht mehr statt", kritisierte Schäfer-Gümbel. "Das ist eine nicht hinnehmbare Ungleichheit, die wir dringend beseitigen müssen." Die SPD-Fraktion werde in der nächsten Plenarsitzung des Landtags über die Anwendung der Tariferhöhung auf die Beamtenbesoldung abstimmen lassen.

Das Land und die Gewerkschaften hatten sich für die rund 45 000 Landesbeschäftigten in der zweiten Verhandlungsrunde am Freitag auf ein zweistufiges Gehaltsplus von insgesamt 4,2 Prozent geeinigt. Eine Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten lehnt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) wegen der hohen Kosten bislang ab.

Mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition hatte der Landtag im Juli vergangenen Jahres den Gesetzentwurf zur Erhöhung der Beamtenbezüge beschlossen und damit festgelegt, dass die Bezüge für die rund 90 000 Beschäftigten linear um ein Prozent erhöht werden. Die Nullrunde für die Beamten 2015 und die einprozentige Steigerung 2016 hatte die Landesregierung mit der Konsolidierung des Haushalts begründet.

Gegen die gesetzliche Regelung wurden drei Klagen aus der Finanz- und Justizverwaltung bei hessischen Verwaltungsgerichten eingereicht, die vom Beamtenbund dbb unterstützt werden. Die Beamten sehen sich als zu gering entlohnt und wollen erreichen, dass die Erhöhung ihrer Bezüge an die Entwicklung der Tarifbeschäftigten angeglichen wird.

Neben dem Beamtenbund machten nun auch die Steuergewerkschaft und der Philologenverband ihrem Ärger über die Haltung der Landersregierung Luft: Schwarz-Grün habe den Kredit bei den hessischen Beamten weitgehend verspielt. Es sei bei den Gesprächen für den öffentlichen Dienst eine große Chance verpasst worden./glb/DP/stb