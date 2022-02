ROUNDUP: Nato verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste verurteilt. Der "rücksichtslose und unprovozierte" Angriff bringe "die Leben zahlloser Zivilisten" in Gefahr, erklärte Stoltenberg am Donnerstag. "Einmal mehr, trotz unserer wiederholten Warnungen und nimmermüden diplomatischen Bemühungen hat Russland den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt", erklärte Stoltenberg.

Zuvor hatte bereits US-Präsident Biden den von Russland "vorsätzlich" begonnenen "Krieg" verurteilt und mit weiteren Sanktionen gedroht.

Der russische Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag im Konflikt mit der Ukraine einen Einsatz des russischen Militärs in den Separatistenregionen Luhansk und Donezk. Putin hatte am Montag ungeachtet großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der beiden Regionen in der Ostukraine anerkannt.

Die Ukraine ist bislang kein Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato./jbz/DP/zb