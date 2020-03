ROUNDUP: Morphosys gibt für Deal mit Incyte wie erwartet neue Aktien aus

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Morphosys setzt die im Zuge eines Milliardendeals mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte erwartete Kapitalerhöhung um.



Dazu gibt der MDax -Konzern laut einer Mitteilung vom Mittwochabend rund 0,9 Millionen neue Aktien aus. Das entspreche etwas weniger als drei Prozent des Grundkapitals.

Hintergrund ist eine im Januar bekannt gegebene Kooperation der beiden Unternehmen beim Krebswirkstoffkandidaten Tafasitamab (MOR208). Morphosys erhält in diesem Zuge von Incyte eine Vorauszahlung von 750 Millionen US-Dollar (673 Mio Eur). Zudem steckt Incyte 150 Millionen Dollar in US-Anteilsscheine von Morphosys, sogenannte ADSs. Dem Unternehmen aus Planegg bei München winken unter bestimmten Bedingungen Meilensteinzahlungen von bis zu 1,1 Milliarden Dollar.

Im lukrativen Gesundheitsmarkt USA wollen die Partner den damaligen Plänen zufolge den Wirkstoff gemeinsam vermarkten. Außerhalb der Vereinigten Staaten erhält Incyte exklusive Vermarktungsrechte, Morphosys wird jedoch prozentual am Umsatz beteiligt. "Die globale Partnerschaft mit Incyte ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potenzial von Tafasitamab zu erschließen und unser Ziel zu erreichen, Tafasitamab schnell zu Patienten innerhalb und außerhalb der USA zu bringen", sagte Morphosys-Vorstandschef Jean-Paul Kress damals.

Ende vergangenen Jahres hatte Morphosys in den USA einen Zulassungsantrag für Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs gestellt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will darüber bis zum 30. August entscheiden. In Europa plant das Unternehmen, einen Zulassungsantrag Mitte des Jahres einzureichen./mis/men/kro/jha/