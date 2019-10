ROUNDUP: Mogelpackung oder Entlastung? Bundestag debattiert Soli-Abschaffung

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag scharfe Kritik für sein Vorhaben eingesteckt, den Solidaritätszuschlag nur teilweise abzuschaffen.



FDP-Fraktionsvize Christian Dürr sprach von einem "Verfassungsbruch mit Ansage". Mehrere Gutachten hätten belegt, dass das geplante Gesetz vor Gericht nicht bestehen könne. Die AfD warf Scholz eine Mogelpackung vor. Beide Fraktionen fordern, dass die für den Aufbau Ost geschaffene Sondersteuer schnell komplett abgeschafft wird.

Scholz dagegen verteidigte sein Konzept. Er will den Soli ab 2021 für 90 Prozent der Zahler streichen. Weitere 6,5 Prozent sollen ihn nur noch teilweise zahlen, die reichsten 3,5 Prozent dagegen weiter voll zur Kasse gebeten werden. Die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der deutschen Einheit finanziert werden müssten, nähmen ab, seien aber nicht verschwunden, sagte Scholz bei der ersten Lesung seines Gesetzes. Deshalb sei es fair, wenn die Reichsten weiter zur Kasse gebeten würden. "Das, was an Aufgaben noch da ist, sollen diejenigen finanzieren, die auch die breitesten Schultern haben."

Nach Angaben von Scholz hat die Bundesrepublik bisher 275 Milliarden Euro durch den Soli eingenommen und in der gleichen Zeit 383 Milliarden Euro ausgegeben, um für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland zu sorgen. Allein 2017 brachte sie dem Staat knapp 18 Milliarden Euro ein.

Scholz sagte, er sehe keine Gefahr, dass die Teil-Abschaffung gegen die Verfassung verstoßen könne. Obwohl der Solidarpakt Ende des Jahres auslaufe, seien die Aufgaben durch die deutsche Einheit nicht erledigt. "Solidarität ist in Deutschland in dieser Frage weiter nötig."

Die Union zeigte sich skeptischer. Zwar verteidigte der Koalitionspartner zähneknirschend Scholz' Plan. Der Abgeordnete Olav Gutting betonte aber auch, dies könne nur ein erster Schritt sein. Um verfassungsrechtliche Probleme auszuschließen, müsse sich die Koalition schnell auf einen Zeitplan für den Abbau der restlichen zehn Prozent verständigen. Auch die Union strebt eigentlich eine 100-prozentige Entlastung an. Das sei aber mit der SPD zunächst nicht zu machen gewesen, deutete Gutting an.

Dürr kritisierte vor allem, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen den Zuschlag weiter zahlen müssen. "Sie schaden dem deutschen Mittelstand", warf er Scholz vor. Es gehe nicht um die wenigen Einkommensmillionäre, sondern um die "hart arbeitende Mitte" und um die Sparer. Denn auch alle Bürger mit Kapitalerträgen über dem Freibetrag von 801 Euro sollen dafür weiter Soli zahlen. Das betrifft derzeit vor allem Sparer mit alten, noch gut verzinsten Verträgen.

Dürr rechnet damit, dass Hunderttausende Steuerzahler in den kommenden Jahren vor Gericht ziehen. Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat bereits eine Klage für das Bundesverfassungsgericht vorbereitet. Die FDP kritisierte, Scholz gehe so das Risiko ein, bis 2023 rund 50 Milliarden Euro aus dem Haushalt nachzahlen zu müssen./tam/DP/jha