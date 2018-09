ROUNDUP: Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen steigt auf 9,80 Euro

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Mindestlohn, den Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern ihren Beschäftigten bei öffentlichen Aufträgen zahlen müssen, steigt am 1. Oktober von 9,54 Euro auf 9,80 Euro.



Dies hat das Kabinett am Dienstag in Schwerin beschlossen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erklärten.

Der Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen ist im Landesvergabegesetz geregelt und seit Juli in Kraft. Er soll jedes Jahr im Herbst erhöht werden. Die Anpassung richtet sich nach der Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland, die das Statistische Bundesamt ermittelt.

Schwesig erklärte, der Vergabemindestlohn in MV liege fast einen Euro über dem bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn. Sie hoffe, dass daraus ein allgemeines Lohnwachstum wird. "Das Landesvergabegesetz ist ein wichtiges Gesetz. Damit setzen wir politische Maßstäbe." Glawe sagte, er sei ein glücklicher Wirtschaftsminister.

Allerdings dürften nur wenige Menschen und noch dazu in geringem Maße von dem Vergabemindestlohn profitieren. In der Bauwirtschaft beträgt der allgemeingültige Mindestlohn im Osten Deutschlands 11,75 Euro. Gebäudereiniger im Nordosten haben mindestens 9,55 Euro und zum 1. Januar 2019 steigt der branchenspezifische Mindestlohn auf 10,05 Euro, wie eine Sprecherin der IG Bauen-Agrar-Umwelt in Rostock sagte. Im Sicherheitsgewerbe des Landes beträgt das branchenweite Minimum nach Angaben des Branchenverbandes BDSW derzeit 9,75 Euro. Zum 1. Januar werde die nächste Steigerung erwartet, sagte eine Sprecherin./ili/DP/mis