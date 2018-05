ROUNDUP/Merkel bei 'Musterschüler' Portugal: 'Euro-Reformen voranbringen'

LISSABON (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat unter dem Eindruck der Regierungskrisen in Italien und Spanien die Bedeutung eines starken und handlungsfähigen Europas unterstrichen.



Europa sei in einer schwierigen Situation, räumte Merkel am Donnerstag in Lissabon zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs bei dem EU-Partner Portugal ein. Deshalb wolle man gemeinsam arbeiten, um unter anderem die EU-Reformen voranbringen, um den mehrjährige Finanzrahmen möglichst zügig verabschieden und die Bankenunion vollenden zu können. "Auf schwierige Situationen reagiert man nicht, indem man klagt, sondern indem man die richtigen Entscheidungen fällt", betonte sie vor Journalisten.

Im Anschluss an ein Treffen mit ihrem sozialistischen Amtskollegen António Costa versuchte Merkel gar nicht erst, die Probleme kleinzureden. Die Verabschiedung des EU-Haushalts werde "natürlich ungefähr so kompliziert wie die Quadratur des Kreises" werden, sagte sie. Wegen des Wegfalls eines Nettozahlers nach dem Brexit, der eine Lücke von jährlich zwölf Milliarden Euro ins EU-Budget reißt, und wegen der wachsenden Aufgaben stehe man "vor großen Herausforderungen".

Die Uhr tickt bedrohlich, denn während die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen (2021-2027) so hart wie nie zuvor zu werden drohen, bereiten zwei der vier größten Volkswirtschaften der Euro-Zone Sorgen. In Italien scheint die politische Zukunft von Populisten und Fremdenfeinden abzuhängen. In Spanien zeichnet sich ein Sturz von Ministerpräsident Mariano Rajoy ab, einem der engsten Verbündeten Berlins in der EU. In beiden Ländern drohen Neuwahlen, in beiden herrscht Ungewissheit.

Zu Italien sagte Merkel in Lissabon, man wolle zunächst die Bildung der neuen Regierung abwarten, aber offen auf eine neue Regierung zugehen, "konstruktive" Gespräche führen und "alles daran setzen, dass es zu einer guten Zusammenarbeit kommt".

Portugal dient als Beweis dafür, dass man Krisen meistern und sich vom schier aussichtslosen Problemkind zu einer Art Musterland entwickeln kann: Gutes Wachstum, zurückgehende Arbeitslosenrate, vorzeitige Rückzahlung von Schulden. Und nicht minder wichtig: Eine politische Stabilität, um die Portugal von nicht wenigen beneidet wird.

Portugiesen bereiteten Merkel denn auch einen viel netteren Empfang als beim bisher einzigen Besuch der Kanzlerin im Herbst 2012. Damals, auf dem Höhepunkt der Eurokrise, machten sehr viele Portugiesen Berlin für Kürzungen und Entlassungen verantwortlich. "Merkel raus!", skandierten damals Zehntausende auf den Straßen. Dieses Mal war es ganz anders. "Merkel, Merkel, hallo, hallo!", riefen viele Schaulustige am Donnerstag, als sie nach einem Treffen mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa zum Gespräch mit Costa am Palácio Foz eintraf. "Sie wirkt so nett", sagte Rentner Francisco.

Mit ihrem Amtskollegen Costa sprach Merkel anschließend im eindrucksvollen Palast an der Praça dos Restauradores über die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU sowie über die Flüchtlingslage in Europa.

Costa gilt in der Euro-Zone als einer der engagiertesten Verfechter von Reformen für ein starkes Europa. Der 56-Jährige ist der Haltung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der in dieser Frage weiter als Merkel geht und für eine Neugründung der EU eintritt, sogar näher als der Position Berlins. Die Krise in Italien beweise, dass die EU Stabilisierungsmechanismen benötige, sagte Costa./er/DP/tav