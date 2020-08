ROUNDUP/Merkel: Krise Herausforderung für finanzielle Tragkraft des Staates

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Corona-Krise als "nicht gekannte Herausforderung" für die finanzielle Tragkraft des Staates bezeichnet.



Merkel sagte am Freitag bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten, der Bundesregierung komme zugute, in den vergangenen Jahren sparsam und gut gewirtschaftet zu haben. Sie sei froh, dass sich die Bundesregierung nicht das "süße Gift" habe einreden lassen, in guten Zeiten Schulden zu machen. Man könne sich alle Maßnahmen leisten und handle verantwortlich.

Merkel verteidigte zugleich, dass der Bund in der Corona-Krise etwa für milliardenschwere Hilfsprogramme neue Schulden aufgenommen hatte: "Ich bin der festen Überzeugung, dass das eine gute Entscheidung ist, sich jetzt in hohem Maße zu verschulden, weil alles andere uns noch viel länger in der, sozusagen, Kralle der Pandemie halten würde."

Merkel sagte, es gehe darum, das Potenzial von Fachkräften für die Zeit nach der Krise zu erhalten. Es werde der Tag kommen, an dem es wieder Messen gebe und Messebauer gebraucht würden. Deutschland könne sich relativ viel leisten. Dies sei auch der Grund gewesen, dass sie sich zusammen mit Frankreich für Zuschüsse an andere europäische Staaten eingesetzt habe./hoe/rm/bk/DP/stw