ROUNDUP/Merkel: Kompromiss bei EU-Spitzenpersonal möglich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet weiter damit, dass sich die Europäische Union auf das künftige Spitzenpersonal der EU verständigen kann.



Nach der Vertagung der Beratungen der Staats- und Regierungschefs sagte Merkel am Montag in Brüssel, es sei kompliziert, aber hoffentlich doch machbar. Die Beratungen sollen am Dienstag (11.00 Uhr) fortgesetzt werden.

Merkel sagte, noch stehe keine Mehrheit für den Niederländer Frans Timmermans als Chef der EU-Kommission. Auch andere Personalvorschläge hätten noch keine ausreichende Mehrheit. Deshalb sei im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs nicht abgestimmt worden.

Die Kanzlerin vertrat die Ansicht, bei den Personalien sollten nach Möglichkeit keine großen Länder überstimmt werden. Schließlich müsse man danach noch fünf Jahre zusammenarbeiten. Sie machte deutlich, dass sie diese Länder unter den Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei sowie Italien sieht. Sie wollte auch nicht, dass Deutschland überstimmt werde. Von hier dürfte der größte Widerstand gegen das Personaltableau gekommen sein.

Zugleich unterstrich Merkel, dass die Spitzenkandidaten - Timmermans und CSU-Vize Manfred Weber - bei dem künftigen Personaltableau eine wichtige Rolle spielen sollten. Es gehe schließlich auch darum, dass die Vorschläge der Staats- und Regierungschefs im Parlament eine Mehrheit fänden.

Merkel und ihre EU-Kollegen hatten bei dem Sondergipfel von Sonntagnachmittag bis Montagmittag durchverhandelt. Dann wurde das Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs ohne Ergebnis auf Dienstag vertagt. Vorher hatte es noch eine Annäherung ausgesehen./rm/DP/fba