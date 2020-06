ROUNDUP/Merkel: Guter Start für Corona-Warn-App - muss verstetigt werden

BERLIN (dpa-AFX) - Einen Tag nach dem Beginn der Corona-Warn-App hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine positive erste Bilanz gezogen.



Es sei "ein ganz guter Start, der natürlich noch verstetigt werden muss", sagte sie am Mittwoch nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Die App sei "ein Meilenstein in der Corona-Bekämpfung". Merkel dankte allen Bürgern, die sich die App zur Nachverfolgung von Infektionsketten schon auf ihr Handy geladen haben.

Seit ihrem Start am Dienstagmorgen wurde die App über sieben Millionen Mal heruntergeladen und installiert, hatte zuvor Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) auf Twitter mitgeteilt. Merkel wollte nicht sagen, ob sie die App schon auf ihrem Handy hat, betonte aber, "dass ich willens bin, diese App zu nutzen".

Merkel betonte, der Mindestabstand von 1,5 Metern müsse weiter eingehalten werden. "Das ist sehr, sehr ernst gemeint." Auch die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens gelte weiter. Derzeit seien Ausbruchsgeschehen gerade dort festzustellen, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten würden. "So lange es kein Medikament gibt, so lange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir mit der Pandemie leben", sagte die Kanzlerin.

Merkel begrüßte, dass bei neuen Corona-Ausbrüchen wie soeben in einer Fleischfabrik in der Region Gütersloh sofort Gegenmaßnahmen wie das Schließen von Schulen ergriffen würden. "Wir bereiten uns darauf vor, dass wir immer reagieren können", sagte sie auch mit Blick auf die beginnende Reisesaison. Die dann erfolgenden "Kreuz-und-quer-Bewegungen" durch Deutschland und Europa brächten die Frage der Verbreitung von Infektionen nochmals in einer anderen Art und Weise auf die Tagesordnung./sk/DP/fba