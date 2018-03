ROUNDUP: Melrose lässt nicht ab von GKN-Übernahmeplänen

Weitere Suchergebnisse zu "GKN":

LONDON (dpa-AFX) - Die auf Industriekonzerne spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Melrose will im Ringen um die Übernahme des Luftfahrt- und Autozulieferers GKN nicht aufgeben.



Nun senkten die Briten die Mindestannahmeschwelle für ihre Offerte auf 50 Prozent plus eine GKN-Aktie herab, wie Melrose am Montag mitteilte. Zunächst hatte der Konzern bei GKN eine Mehrheit von 90 Prozent angestrebt. Außerdem will Melrose nun bis zu rund eine Milliarde Pfund in den GKN-Pensionsfonds zuschießen.

Melrose hatte in der vergangenen Woche sein Übernahmeangebot für GKN auf 8,1 Milliarden britische Pfund (9,2 Mrd Euro) inklusive Schulden erhöht, wurde aber vom GKN-Management erneut abgewiesen. Die Annahmefrist für die Aktionäre endet am 29. März. Das eigene Angebot sei den "hastigen" Aufspaltungsplänen des GKN-Managements klar überlegen, ließ Melrose mitteilen.

GKN will sich zur Abwehr einer Komplettübernahme aufspalten - die Autoteilesparte soll vom US-Konzern Dana übernommen werden. 3,5 Milliarden US-Dollar sollen in Aktien an die GKN-Aktionäre gehen, zudem weitere 1,6 Milliarden Dollar in bar fließen. Obendrauf kommen noch Pensionsverpflichtungen für rund eine Milliarde Dollar. Dana will nach einem erfolgreichen Zusammenschluss eine Zweitnotierung an der Londoner Börse anstreben.