ROUNDUP: Mehr Menschen denn je reisten 2016 mit Bus, Bahn, Flugzeug

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland sind immer mehr unterwegs: Busse, Bahnen und Flugverkehr haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand an Passagieren verzeichnet.



Insgesamt wurden 11,4 Milliarden Passagiere befördert. Das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem Fernbusse und der Eisenbahn-Fernverkehr profitierten von überdurchschnittlichen Zuwachsraten, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.

Klarer Sieger im Fernverkehr war nach vorläufigen Ergebnissen der Statistiker die Bahn: Die 138 Millionen Bahnreisenden im vergangenen Jahr bedeuteten einen Zuwachs um 5,3 Prozent verglichen mit 2015.

Auch die Fernbusse räumten ab: Zwar lag die Zahl ihrer Fahrgäste lediglich bei 24 Millionen, doch war dies ein Anstieg um 4,7 Prozent. An dritter Stelle bei den Zuwachsraten lag der Luftverkehr: Mit 201 Millionen Flugreisenden betrug der Passagierzuwachs im Vergleich zum Vorjahr 3,5 Prozent.

Bei den reinen Zahlen dominierte der Nahverkehr von Bus und Bahn mit 11,2 Milliarden Fahrgästen. Beim Zuwachs entsprach das allerdings nur einem Zuwachs um 1,7 Prozent, wobei die Omnibusse mit 0,9 Prozent mehr Passagieren das Schlusslicht bildeten. Mit 5,3 Milliarden Passagieren lagen sie allerdings immer noch deutlich vor 3,9 Milliarden Straßenbahnfahrern und 2,6 Milliarden Fahrgästen der S-Bahnen und Regionalzüge./czy/DP/stb