ROUNDUP: Medigene holt sich über Kapitalerhöhung Geld für Immuntherapie

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Medigene hat durch die Ausgabe neuer Aktien rund 32 Millionen Euro eingenommen.



Das Geld soll in die Forschung in der Immuntherapie gesteckt werden. Es seien 2,23 Millionen neue Aktien für 14,50 Euro das Stück platziert worden, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Planegg mit. Damit steige das Grundkapital um rund 10 Prozent.

Medigene hatte die Platzierung der Aktien am Donnerstag nach Handelsschluss an der Frankfurter Börse angekündigt. Der Platzierungspreis liegt etwas mehr als zwei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Zugleich nutzte mit QVT-Financial ein großer Investor die zuletzt wieder bessere Stimmung für Biotech-Aktien für einen Teilausstieg.

QVT habe den Anteil über die Platzierung von 1,1 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren von 9,5 auf gut 4 Prozent reduziert. Der Investor habe aber weiter einen Vertreter im Aufsichtsrat.

Medigene-Finanzvorstand Thomas Taapken freute sich, dass das Unternehmen zusätzlich zu den bestehenden institutionellen Aktionären neue, auf die Medizinbranche fokussierte Investoren gewinnen konnte. "Die starke Nachfrage nach diesem Angebot unterstreicht deutlich das Interesse der Investoren an unserer fortschreitenden Entwicklungspipeline für T-Zell-Krebs-Immuntherapien", sagte Taapken. "Wir sind dankbar für diesen starken Vertrauensbeweis in Medigene als ein weltweit führendes Unternehmen in der T-Zell-Immunologie."/zb/she/fba