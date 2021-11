ROUNDUP/Medien: Xi Jinping für asiatisch-pazifische Schicksalsgemeinschaft

PEKING/WELLINGTON (dpa-AFX) - Chinas Präsident Xi Jinping hat sich auf dem Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) für mehr wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit in der Region ausgesprochen.



In einer Rede am Freitag forderte Xi Jinping den "Aufbau einer asiatisch-pazifischen Schicksalsgemeinschaft mit Offenheit und Integration, innovativem Wachstum, Konnektivität und Win-Win-Kooperation".

Zudem hofft Chinas Staatschef auf die "baldige Verwirklichung einer Freihandelszone des asiatisch-pazifischen Raums" (FTAAP). Die Volksrepublik werde ihre "Öffnung zur Außenwelt unbeirrt ausbauen und Entwicklungsmöglichkeiten mit der Welt und den Mitgliedern der asiatisch-pazifischen Region teilen", sagte er. Diese "habe sich zur dynamischsten und vielversprechendsten Wirtschaftsmacht weltweit entwickelt".

Der chinesische Staatschef, der aufgrund der Corona-Pandemie seit über zwei Jahren sein Heimatland nicht mehr verlassen hat, hielt seine Rede während des online ausgetragenen Asien-Pazifik-Gipfels per Videoschalte von Peking aus./fk/DP/zb